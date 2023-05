Les hausses rapides des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne ont légèrement réduit l'inflation l'année dernière, mais l'impact le plus important n'est attendu qu'en 2024, a déclaré la BCE dans un article de l'Economic Bulletin publié lundi, réaffirmant ainsi une opinion de longue date selon laquelle la politique monétaire fonctionne avec de grands décalages.

La BCE a relevé ses taux de 375 points de base depuis juillet afin de freiner l'inflation qui a atteint un taux à deux chiffres à l'automne dernier et qui ne reviendra à l'objectif de 2 % de la banque qu'en 2025.

"L'impact sur l'inflation devrait surtout se faire sentir à partir de 2023 et culminer en 2024", a déclaré la BCE.

"On estime que le resserrement de la politique monétaire a réduit l'inflation d'environ 50 points de base en 2022, tandis que l'impact à la baisse sur l'inflation devrait être d'environ 2 points de pourcentage en moyenne sur la période 2023-25", a ajouté la BCE.

L'inflation est encore de 7 % dans les 20 pays qui partagent l'euro et la croissance sous-jacente des prix devient de plus en plus têtue, ce qui suggère que son ralentissement sera prolongé, même si les prix de l'énergie et des matières premières ont chuté.

La BCE a ajouté que l'impact des hausses de taux sur la croissance était plus rapide et que la banque freinait déjà l'activité, ce qui refroidit la demande et freine la hausse des prix.

"La transmission à l'activité économique est plus rapide, l'impact sur la croissance du PIB devant culminer en 2023 et l'impact à la baisse étant de 2 points de pourcentage en moyenne sur la période 2022-25", a ajouté la BCE.

La politique monétaire fonctionne normalement avec des décalages de 12 à 18 mois et certains responsables politiques ont utilisé cet argument pour ralentir le rythme des hausses de taux à 25 points de base ce mois-ci, arguant que les mesures prises par le passé n'ont pas encore fait leur chemin dans l'économie.

La BCE a ajouté que la réduction de son portefeuille de dette publique devrait augmenter les rendements des obligations à 10 ans de 55 points de base au cours de la période 2022-2025.