(Alliance News) - Les prix des actions en Europe ont été mitigés lundi après-midi, avec un avertissement sur les défis auxquels l'économie chinoise est confrontée, ce qui a nui au sentiment des investisseurs au début d'une semaine chargée d'action des banques centrales.

L'indice FTSE 100 était en baisse de 5,11 points, soit 0,1%, à 7 658,62. Le FTSE 250 était en hausse de 28,78 points, soit 0,2 %, à 19 229,23, et l'AIM All-Share était en baisse de 1,71 point, soit 0,2 %, à 764,84.

Le Cboe UK 100 était en légère baisse à 764,16, le Cboe UK 250 en hausse de 0,1 % à 16 877,79, et le Cboe Small Companies en baisse de 0,1 % à 13 686,41.

En Europe continentale, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,2 %, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,2 %.

Les principaux dirigeants chinois ont déclaré que l'économie du pays était confrontée à de "nouvelles difficultés et de nouveaux défis" lors d'une réunion du Politburo composé de 24 personnes lundi, ont rapporté les médias d'État.

"La réunion a souligné que le fonctionnement actuel de l'économie est confronté à de nouvelles difficultés et de nouveaux défis, principalement en raison d'une demande intérieure insuffisante, de difficultés opérationnelles pour certaines entreprises, de risques élevés et de dangers cachés dans des domaines clés, et d'un environnement extérieur complexe et sévère", a indiqué un compte-rendu de la réunion diffusé par la chaîne de télévision publique CCTV.

Les dirigeants chinois se réunissent chaque année à la fin du mois de juillet pour faire le point sur la situation économique du pays avant leur traditionnelle pause estivale en août.

Danni Hewson, analyste chez AJ Bell, a commenté : "Le redémarrage de l'économie chinoise après la catastrophe s'avère moins vigoureux qu'on ne l'espérait au début de l'année, et il semble maintenant que les investisseurs se lassent d'attendre que le gouvernement chinois annonce de nouvelles mesures de relance. Certains craignent que le marché immobilier chinois reste atone, ce qui a pesé sur le sentiment à l'égard de tout ce qui est lié à l'immobilier et à la construction, y compris les mineurs, par crainte d'un affaiblissement de la demande de matières premières".

Les actions les plus exposées à l'économie chinoise ont connu des difficultés. L'entreprise de mode de luxe Burberry a perdu 2,5 %, tandis que l'entreprise minière Anglo American a chuté de 0,7 %.

Les actions du secteur du voyage ont également baissé. Jet2 a chuté de 2,9 %, tandis que Tui a perdu 2,0 %. Tui a confirmé que les vacanciers sont rentrés au Royaume-Uni depuis Rhodes, ravagée par le feu, à bord de "trois vols dédiés" cette nuit, et que des plans ont été mis en place pour en ramener d'autres "dès que possible".

Jet2 a indiqué qu'un vol de rapatriement, transportant 95 passagers, a atterri à l'aéroport de Leeds Bradford dimanche soir, avant que trois autres ne quittent l'île grecque plus tard dans la journée de lundi.

Le ministre britannique des affaires étrangères, Andrew Mitchell, a déclaré qu'il s'agissait de la "haute saison des vacances", et qu'entre 7 000 et 10 000 Britanniques se trouvaient sur l'île.

Pendant ce temps, Ocado a fait un bond de 10 %.

Le supermarché en ligne va recevoir 200 millions de livres sterling dans le cadre d'un accord avec la société norvégienne d'automatisation des entrepôts AutoStore, qui l'accusait d'avoir enfreint des brevets.

Dans une déclaration commune publiée samedi, Ocado et AutoStore ont indiqué qu'ils avaient réglé leur différend de longue date concernant les brevets sur les robots. Un juge de la Haute Cour a statué en mars que les "brevets d'AutoStore n'étaient pas valides" et qu'en tout état de cause, Ocado ne les avait pas enfreints.

Dans le cadre de ce nouvel accord, AutoStore devra verser à Ocado 200 millions de livres sterling en 24 mensualités à partir de juillet 2023.

Vodafone a ajouté 4,3 %. L'entreprise basée à Newbury, dans le Berkshire, a fait état d'une croissance des revenus organiques des services, a soutenu ses prévisions annuelles, mais a déclaré qu'il restait "beaucoup à faire" en ce qui concerne son "plan d'action".

Vodafone a déclaré que ses revenus de services pour les trois mois se terminant le 30 juin étaient de 9,11 milliards d'euros, soit une baisse de 4,2 % par rapport aux 9,51 milliards d'euros enregistrés à la même période de l'année précédente. Sur une base organique, cependant, il a augmenté de 3,7 % en glissement annuel.

Le chiffre d'affaires total du premier trimestre est en baisse de 4,8 % à 10,74 milliards d'euros, contre 11,28 milliards d'euros l'année précédente, mais il a également augmenté de 3,7 % sur une base organique.

Les prévisions pour l'ensemble de l'année en ce qui concerne le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement après les contrats de location sont restées inchangées à environ 13,3 milliards d'euros.

La directrice générale, Margherita Della Valle, a déclaré : "Nous avons réalisé des opérations particulièrement solides dans notre secteur d'activité et nous avons renoué avec la croissance des revenus des services en Europe. Pour ce qui est de l'avenir, nous avons franchi les premières étapes de notre plan d'action axé sur les clients, la simplicité et la croissance, mais il nous reste encore beaucoup à faire".

BT a augmenté de 2,8 % dans le cadre d'une lecture croisée positive.

Les exploitants de salles de cinéma ont progressé après la sortie du film Barbie, basé sur les poupées de mode éponymes, et du film d'époque d'Oppenheimer, qui ont entraîné un week-end exceptionnel au box-office.

Cineworld a bondi de 11 %, tandis qu'Everyman a grimpé de 1,8 %.

Selon l'Association des cinémas britanniques, le film "Barbenheimer" a provoqué le plus grand week-end de fréquentation des cinémas britanniques depuis 2019. Ils ont généré près de 30 millions de livres sterling au box-office britannique, a déclaré le groupe, qui représente les intérêts des exploitants de cinéma britanniques.

La chaîne de cinémas Vue a déclaré qu'un cinquième de ses clients avaient acheté des billets pour voir les deux films dans un double programme surnommé Barbenheimer par les médias sociaux.

Plus de 2 000 séances de Vue pour Barbie ont été vendues, selon la société.

Tim Richards, directeur général et fondateur de Vue International, a déclaré à l'agence de presse PA : "Nous savions que ce serait un grand week-end, d'après les réservations anticipées, qui étaient également les plus importantes depuis la pandémie".

La livre sterling était cotée à 1,2837 USD en début d'après-midi à Londres, contre 1,2852 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres vendredi. L'euro s'est établi à 1,1091 USD, en baisse par rapport à 1,1121 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 141,21 yens, en baisse par rapport aux 141,64 yens de vendredi.

Les banques centrales sont au cœur de la semaine, avec la Réserve fédérale mercredi, la Banque centrale européenne jeudi et la Banque du Japon vendredi.

Matthew Ryan, analyste chez Ebury, estime que la Fed et la BCE devraient relever leurs taux d'intérêt d'un quart de point, même si le ton des deux banques centrales sera différent.

"La BCE continue de se débattre avec son problème d'inflation. Si l'on se réfère à l'indice de base, la tendance désinflationniste observée aux États-Unis n'a pas encore traversé l'Atlantique. La légère révision à la hausse des chiffres de l'inflation de juin la semaine dernière a confirmé que la BCE a encore du pain sur la planche, de sorte qu'une hausse des taux de 25 [points de base] supplémentaires lors de la réunion de cette semaine est en fait une certitude. Les traders seront très attentifs aux communications de la réunion, qui seront déterminantes pour la réaction de l'euro", a ajouté M. Ryan.

"La dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale mercredi pourrait donner lieu à la dernière hausse de taux dans le cycle de resserrement actuel, même si le président Powell et ses collègues ne l'indiqueront probablement pas de manière explicite. Le résultat le plus probable est une nouvelle hausse de 25 [points de base], suivie d'une rhétorique légèrement hawkish qui ne changera pas trop la donne. D'une part, l'économie américaine continue de fonctionner remarquablement bien, et d'autre part, les excellentes nouvelles sur l'inflation signifient que la Fed peut lever le pied et attendre quelques mois pour de nouveaux développements."

À New York, les actions sont en hausse ce lundi. Le Dow Jones Industrial Average et le S&P 500 sont tous deux en hausse de 0,2 %, et le Nasdaq Composite de 0,3 %.

Le pétrole Brent était coté à 81,29 USD le baril à la mi-journée lundi à Londres, en hausse par rapport aux 80,41 USD de vendredi dernier. L'or était coté à 1 965,31 USD l'once, en hausse par rapport à 1 960,17 USD.

L'indice flash des directeurs d'achat aux Etats-Unis est prévu à 1445 BST. Les chiffres au Royaume-Uni et dans la zone euro ont été décevants.

L'indice de production composite S&P Global flash du Royaume-Uni, corrigé des variations saisonnières, est tombé à 50,7 en juillet, contre 52,8 en juin. Bien qu'il soit resté au-dessus de la barre cruciale des 50,0 qui sépare la croissance de la contraction, l'indice de juillet a été le plus bas depuis janvier.

L'indice PMI de la zone euro est tombé à 48,9 points en juillet, contre 49,9 en juin, suggérant que le ralentissement du secteur privé s'est accentué.

