L'inflation allemande a baissé ce mois-ci, selon des données officielles publiées mercredi, après des résultats similaires dans la zone euro, suggérant que la croissance des prix pourrait diminuer plus rapidement que prévu dans le bloc monétaire de 20 pays.

Les chiffres prometteurs de l'inflation, associés à des indicateurs de croissance faibles, renforcent également les arguments en faveur d'une plus grande prudence dans les augmentations des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne dans les mois à venir, après le rythme de resserrement monétaire le plus rapide jamais enregistré.

Les prix à la consommation allemands, harmonisés pour être comparés à ceux des autres pays de l'Union européenne, ont augmenté de 6,3 % sur un an en mai, moins que prévu, selon les données préliminaires de l'office fédéral des statistiques. Les analystes s'attendaient à ce que les prix harmonisés augmentent de 6,8 % sur une base annuelle. Il s'agit du chiffre le plus bas depuis mars 2022.

Un nouveau titre de transport subventionné, couvrant tous les transports publics locaux pour 49 euros (54 dollars) par mois, a contribué à atténuer la pression inflationniste.

En outre, les effets de base des prix élevés de l'énergie et des denrées alimentaires en mai 2022 ont disparu de la comparaison en glissement annuel.

Les données nationales suggèrent jusqu'à présent que l'inflation de la zone euro pourrait avoir baissé plus que prévu en mai et même que les prix sous-jacents pourraient avoir reculé, soutenant les arguments en faveur d'une hausse prudente des taux de la BCE dans les mois à venir.

"Il est clair que la baisse a été plus importante que ce qui avait été prévu par les analystes et je pense que c'est une bonne nouvelle", a déclaré Luis de Guindos, vice-président de la BCE, mercredi.

La BCE a relevé ses taux de 375 points de base au cours de l'année écoulée, un record, et s'est déjà engagée à procéder à un nouveau relèvement en juin, ne laissant en suspens que le resserrement ultérieur.

Alors que de nombreux décideurs politiques, y compris les chefs influents des banques centrales allemande et néerlandaise, ont également mis sur la table une hausse des taux en juillet, peu d'entre eux, voire aucun, sont prêts à discuter de la politique au-delà de cette date, arguant que l'évolution de l'inflation, en particulier pour les prix de base, sera déterminante.

L'inflation de base, qui élimine les prix volatils des denrées alimentaires et des carburants, est restée obstinément élevée ces derniers mois, sous l'effet d'une croissance de plus en plus rapide des salaires dans les services, et les tendances suggèrent qu'un revirement majeur n'est probable qu'à l'automne.

(1 dollar = 0,9084 euro)