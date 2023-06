Les responsables de la Banque centrale européenne ont entamé cette semaine un débat sur l'élargissement du "corridor" entre les trois taux d'intérêt de la BCE, dans une première étape vers une ère où l'argent est plus rare, ont déclaré cinq sources à Reuters.

Ce changement, qui a été mis en veilleuse pour le moment et qui est également peu probable en juillet, ferait partie de la transition de la BCE d'une ère d'argent facile à une ère où les banques ne sont plus remplies de liquidités et ont besoin de les emprunter à la banque centrale.

La question a été soulevée lors d'un séminaire organisé par le personnel de la BCE mercredi, au premier jour d'une réunion de politique monétaire qui a vu la BCE relever ses taux à leur plus haut niveau depuis 22 ans et mettre fin à un programme de planche à billets destiné à lutter contre une inflation élevée.

Un porte-parole de la BCE s'est refusé à tout commentaire.

La BCE verse actuellement aux banques un intérêt de 3,5 % sur leurs dépôts, tandis que les créanciers peuvent emprunter auprès de la banque centrale à un taux de 4 % pour une semaine et de 4,25 % au jour le jour.

Les services de la BCE ont présenté l'option de rendre les écarts entre ces taux égaux, comme ils l'étaient jusqu'en 2014, lorsque la BCE a commencé à pousser le taux de dépôt en dessous de zéro et à injecter des liquidités dans le système pour relancer l'inflation qui était alors trop faible.

Cette mesure s'inscrirait dans le cadre d'une révision plus large du dispositif de la BCE, au cours de laquelle celle-ci décidera de la quantité de liquidités excédentaires qu'elle souhaite laisser circuler dans le système bancaire.

Les décideurs politiques ont rapidement écarté la question, la plupart d'entre eux estimant qu'elle brouillerait le message politique et ne ferait guère de différence pour l'instant, étant donné que les banques disposent toujours de réserves abondantes et empruntent très peu auprès de la BCE, ont déclaré les sources.

Ils ont également fait valoir qu'ils avaient déjà fort à faire avec les hausses de taux d'intérêt et la réduction du bilan de la banque.

Mais le sujet devrait devenir plus pertinent dans les mois à venir, à mesure que les liquidités seront retirées du système bancaire.

Cela se produira lorsque la BCE cessera de remplacer certaines des obligations d'une valeur de plusieurs milliers de milliards d'euros qu'elle a achetées au cours de près d'une décennie de mesures de relance et lorsque les banques rembourseront leurs prêts.