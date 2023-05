FRANCFORT (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) pourrait être amenée à poursuivre la remontée de ses taux d'intérêt plus longtemps que prévu et ses responsables pourront juger de l'efficacité du resserrement monétaire probablement à partir du mois de septembre, a déclaré mardi Peter Kazimir, l'un des membre du Conseil des gouverneurs.

La BCE a augmenté jeudi dernier ses taux d'un quart de point, une hausse de moindre ampleur que les précédentes, et indiqué que d'autres hausses devraient suivre.

"Sur la base des données actuelles, nous devrons continuer à augmenter les taux d'intérêt plus longtemps que prévu", a écrit dans un billet de blog Peter Kazimir, le gouverneur de la Banque de Slovaquie. "Le ralentissement du rythme à 25 points de base est donc une étape qui nous permettra d'augmenter progressivement les taux pendant plus longtemps, si cela s'avère nécessaire et justifié par les données entrantes".

Les marchés prévoient une nouvelle augmentation en juin, mais sont partagés sur les mesures qui suivront.

Certains responsables de la BCE ont toutefois évoqué que plusieurs hausses de taux seraient nécessaires, affirmant qu'une fois que les taux atteindraient leur niveaux terminal, ils devraient y rester pendant un certain temps.

Selon l'institution, l'inflation passera sous 3% d'ici le quatrième trimestre, puis il faudra encore près de deux ans avant qu'elle ne revienne à l'objectif de 2%.

"L'évolution de l'inflation sous-jacente, l'augmentation continue des pressions salariales et les marges bénéficiaires élevées (des entreprises) appellent à la vigilance et confirment à nouveau la nécessité de poursuivre sur notre voie", a déclaré Peter Kazimir.

"Nous prévoyons que nous pourrons répondre de l'efficacité de nos mesures au plus tôt en septembre."

(Reportage Balazs Koranyi, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)