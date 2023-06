La Banque centrale européenne risque de perdre de vue que les bénéfices des entreprises sont un moteur de l'inflation - ou "greedflation" dans le langage du marché - en se concentrant sur la croissance des salaires qui reste loin derrière les prix, ont déclaré des économistes vendredi.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a désigné la hausse des salaires comme l'une des principales causes de la forte croissance des prix lors de sa conférence de presse de jeudi, alors qu'elle annonçait au moins une nouvelle hausse des taux d'intérêt par la banque centrale de la zone euro.

L'attention renouvelée portée au marché du travail - sur lequel les décideurs politiques ont "passé beaucoup de temps" lors de leur réunion de deux jours, a déclaré Mme Lagarde - marque un retour en arrière pour la BCE, qui avait accordé plus d'importance à la question des marges élevées des entreprises lors de la récente communication.

Elle a également sonné l'alarme pour les économistes inquiets de voir la BCE demander aux travailleurs de continuer à supporter le coût de la hausse des prix tout en minimisant le fait que les entreprises réalisent des bénéfices considérables en raison d'un manque de concurrence vigoureuse.

"La BCE, malgré les espoirs contraires, ne veut vraiment pas parler de bénéfices et continue à blâmer les travailleurs pour l'inflation (et) à leur demander de continuer à supporter la douleur de la répartition", a déclaré sur Twitter Daniela Gabor, professeur d'économie et de macro-finance à l'Université de l'Ouest de l'Angleterre à Bristol.

Les coûts unitaires de la main-d'œuvre - le rapport entre la rémunération des salariés et la productivité du travail - ont augmenté moins vite que les prix au premier trimestre de cette année, selon les données d'Eurostat. Cette évolution s'inscrit dans la continuité de la tendance observée en 2022, lorsque les hausses de salaires étaient nettement inférieures à l'inflation, réduisant ainsi le pouvoir d'achat des citoyens.

Les données officielles sur les bénéfices sont plus difficiles à trouver, mais les données de Refinitiv montrent que les entreprises de la zone euro qui vendent aux consommateurs ont déclaré une marge d'exploitation de 10,1 % au premier trimestre, en ligne avec l'année dernière et en hausse de près d'un cinquième par rapport à la période précédant la pandémie.

Mme Lagarde a toutefois indiqué que certaines entreprises réalisaient des bénéfices "relativement" élevés "en particulier là où la demande est supérieure à l'offre".

Mais elle a surtout blâmé "un problème de coût unitaire du travail - en d'autres termes, de productivité" pour le maintien d'une inflation élevée en dépit d'une croissance économique stagnante.

Eric Dor, professeur à l'IESEG School of Management à Paris, a vu un paradoxe dans la politique de la BCE : des taux plus élevés réduisent la demande et, par conséquent, la production.

Comme les entreprises ne licencient pas immédiatement, M. Dor estime que cette diminution de la production entraîne une baisse de la productivité par employé et donc une augmentation des coûts et, en fin de compte, des prix.

"Ainsi, une politique visant à réduire l'inflation contribue à sa persistance, du moins à court terme", a déclaré M. Dor.

ABSORBER LES COÛTS

La BCE a supposé dans ses prévisions que les bénéfices des entreprises cesseraient de contribuer à l'inflation l'année prochaine, ce qui signifie que les entreprises commenceront à absorber des coûts de main-d'œuvre plus élevés.

Cela marquerait un revirement remarquable après deux années au cours desquelles les bénéfices ont été le moteur de la hausse des prix.

"Un tel scénario est possible, mais d'autres le sont également", a déclaré M. Dor de l'IESEG. "Par exemple, si dans plusieurs secteurs la concurrence est suffisamment imparfaite pour permettre aux entreprises d'avoir un grand pouvoir de marché, elles pourraient choisir, même en période de récession, de compenser la baisse du volume des ventes par une augmentation des prix de vente, afin de maintenir leurs bénéfices globaux.

Mme Lagarde n'a pas cherché à savoir pourquoi les profits étaient élevés ni s'ils méritaient l'attention des banquiers centraux ou d'autres décideurs politiques, laissant aux employeurs et aux travailleurs le soin de s'affronter.

"Il appartiendra aux parties autour de la table de déterminer ce qu'elles feront à l'avenir en termes de répartition des bénéfices et d'organisation de ces relations sociales", a déclaré Mme Lagarde.

Elle a ajouté que la BCE se concentrerait plutôt sur le retour de l'inflation à son objectif de 2 %, en commençant probablement par une nouvelle hausse des taux en juillet.

Cependant, René Repasi, membre de la commission du Parlement européen qui supervise la BCE, a déclaré qu'une telle "inflation avide" ne devrait pas être combattue par des taux plus élevés, mais en s'attaquant aux cartels de produits qui affectent les parties les plus pauvres de la société.

Nous demandons à la Commission (de l'UE) d'appliquer le droit de la concurrence de manière plus ciblée, en déplaçant l'attention de "tout consommateur" vers les "consommateurs vulnérables"", a déclaré l'homme politique social-démocrate allemand. (Reportage de Francesco Canepa ; Rédaction de Toby Chopra)