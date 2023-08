ROME, 18 août (Reuters) - La Banque centrale européenne s'apprête à adresser une lettre au gouvernement italien pour soulever des objections au sujet de son projet de taxe exceptionnelle sur les bénéfices des banques, rapporte vendredi le Corriere della Sera.

Dans cette lettre, la BCE critique le fait que le gouvernement de Giorgia Meloni a annoncé cette taxe la semaine dernière sans avoir au préalable informé ni la Banque d'Italie ni la BCE elle-même, comme il aurait dû le faire dans le cadre des règles européennes, ajoute le quotidien italien, sans citer de sources.

Cette taxe risque d'affaiblir le secteur bancaire et l'économie de l'Italie, va écrire la BCE dans cette lettre qui sera envoyée d'ici deux semaines au plus tard, précise le Corriere della Sera. (Stefano Bernabei et Federica Urso, version française Bertrand Boucey)