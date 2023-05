La Banque centrale européenne augmentera ses taux d'intérêt directeurs de 25 points de base lors de chacune des deux prochaines réunions, selon les économistes interrogés par Reuters, dont beaucoup ont également déclaré que le risque le plus important était que les taux augmentent encore à l'avenir.

Plusieurs responsables politiques de la BCE ont répété que la banque centrale pourrait avoir besoin de relever les taux d'intérêt plus longtemps que prévu jusqu'à ce que l'inflation sous-jacente montre des signes significatifs de ralentissement.

La BCE, qui a ralenti la cadence en augmentant ses taux de 25 points de base lors de sa réunion de mai, après une série de hausses de 75 et 50 points de base, devrait à nouveau relever son taux de dépôt d'un quart de point de pourcentage le mois prochain pour le porter à 3,50 %, selon les 62 économistes interrogés du 10 au 15 mai.

Bien que 20 répondants aient prédit que la BCE mettrait fin à son cycle de resserrement, une majorité, 42, voyait le taux augmenter à 3,75 % en juillet et cinq d'entre eux s'attendaient à ce qu'il atteigne 4,00 % en septembre.

Les médianes indiquent ensuite que les taux resteront inchangés à 3,75 % au moins jusqu'en avril prochain. Un seul prévoit une réduction de 25 points de base cette année.

"Le message de plusieurs intervenants de la BCE ... a clairement été du côté hawkish depuis la réunion (du 4 mai), et leur enquête sur les attentes des consommateurs vient de montrer des attentes d'inflation plus élevées", a noté Ruben Segura-Cayuela, économiste Europe chez Bank of America.

"À moins que quelque chose ne se produise, nous ne pouvons que réitérer notre opinion selon laquelle, malgré les fissures qui apparaissent dans les perspectives, deux hausses supplémentaires de 25 points de base constituent la limite inférieure."

Alors que la BCE a entamé son cycle de hausse plus tard que les autres grandes banques centrales, elle est désormais l'une des rares à avoir encore des hausses à effectuer.

En revanche, la Réserve fédérale américaine a relevé son taux d'intérêt au jour le jour de 25 points de base au début du mois, marquant ainsi une pause dans le cycle de resserrement.

Toutefois, Christine Lagarde, présidente de la BCE, a déclaré que la BCE n'était pas "dépendante de la Fed" et qu'elle ne ferait pas de pause car les taux n'étaient pas encore "suffisamment restrictifs".

INFLATION DE BASE

Alors que l'inflation continue de dépasser largement le triple de l'objectif de 2 % fixé par la BCE, les 28 personnes interrogées, à l'exception d'une seule, ont déclaré que le risque le plus important était que le pic des taux d'intérêt soit plus élevé qu'elles ne le prévoient actuellement.

Les pressions sur les prix ne devraient pas retomber au niveau de l'objectif de 2 % de la BCE avant au moins 2025. L'inflation de base devrait s'établir en moyenne à 5,5 %, 5,0 % et 3,9 % aux deuxième, troisième et quatrième trimestres respectivement, et à 2,7 % en 2024.

"Compte tenu de son importance pour les perspectives de la politique de la BCE, la trajectoire de l'inflation de base est essentielle pour les perspectives économiques et financières de la zone euro", a déclaré Ken Wattret de S&P Global Market Intelligence.

"À court terme, la BCE ayant indiqué qu'elle avait encore du chemin à parcourir, le risque est à la hausse. Le cycle de hausse pourrait se prolonger jusqu'au troisième trimestre, étant donné l'inflation de base toujours élevée, le taux de chômage historiquement bas et la résilience de la croissance."

Une récession semble lointaine, avec une probabilité de 40 % dans les deux ans, ce qui donne à la BCE une marge de manœuvre pour augmenter les taux et observer les effets décalés de ses précédentes augmentations.

L'économie du bloc des 20 devrait croître de 0,2 % au cours du trimestre actuel et des deux trimestres suivants sur une base trimestrielle, pour atteindre une moyenne de 0,7 % cette année avant de rebondir à 1,0 % l'année prochaine, ce qui représente un changement minime par rapport au mois dernier.

