Pour des centaines de milliers de Suédois ordinaires, investir dans l'un des plus grands propriétaires fonciers du pays, la SBB, a été une valeur sûre pendant des années. Aujourd'hui, elle se trouve à l'épicentre d'un krach immobilier qui menace d'engloutir l'économie de l'État nordique.

Vendredi, le groupe immobilier lourdement endetté donnera aux investisseurs un aperçu de ses finances dans ses résultats du deuxième trimestre, et l'enthousiasme pour l'ancienne étoile montante a été remplacé par un sentiment d'inquiétude.

Les CFF s'efforcent de sauver leurs finances après avoir vu leur note de crédit abaissée à "junk". Leurs actions ont perdu plus de 90 % de leur valeur depuis le sommet atteint en 2021.

Maria De Geer, de l'Association suédoise des actionnaires, a déclaré que les actions de la société avaient été si populaires parmi les Suédois qu'elles étaient devenues des actions pour le peuple, achetées par environ 300 000 petits investisseurs.

"Tous ces gens ... pensaient qu'ils deviendraient millionnaires", a-t-elle déclaré.

"Il y a encore beaucoup de petits actionnaires qui ont subi une perte massive parce qu'ils ont acheté ... au plus haut et qu'ils se retrouvent aujourd'hui avec quelque chose qui vaut plus ou moins rien.

Ces investisseurs ont investi dans une entreprise qui affiche de solides antécédents de croissance, des dividendes stables et une cote de crédit dont ils peuvent être fiers.

Mais la société, fondée par un ancien politicien social-démocrate, Ilija Batljan, a accumulé d'énormes dettes en achetant des biens publics, notamment des logements sociaux, des bureaux gouvernementaux, des écoles et des hôpitaux.

Frappée par la flambée des taux d'intérêt, elle a été contrainte d'annuler son dividende et de renoncer à une émission d'actions. La SBB a déclaré qu'elle cherchait désormais un acquéreur pour tout ou partie de ses activités, Batljan ayant été contraint de se retirer.

Les problèmes de la SBB surviennent alors que la Suède s'efforce de contenir une crise immobilière plus large.

Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques, les prix de l'immobilier ont diminué d'environ un cinquième depuis leur pic de mars 2022, en raison de la flambée des coûts des prêts hypothécaires.

Robert Bergqvist, économiste à la banque suédoise SEB, a déclaré que la construction de logements représentait environ 30 % de l'économie du pays et que tout ralentissement aurait un impact plus large.

La SBB cherche à rétablir la confiance, après avoir pris des mesures pour renforcer les liquidités. Elle a déclaré qu'elle prévoyait de vendre des actifs d'une valeur d'environ 6 milliards de couronnes suédoises cette année.

Mais les investisseurs restent sur leurs gardes.

Les analystes s'attendent à ce que les résultats de vendredi soient affectés par une perte d'environ 3 milliards de couronnes suédoises que la société a subie lorsqu'elle a vendu une participation dans l'entreprise de construction JM au début de l'année afin de libérer des liquidités.

Ils attendent également de savoir comment le nouveau directeur général, Leiv Synnes, envisage de réduire la dette et de vendre d'autres biens immobiliers. Les CFF sont en pourparlers avec la société canadienne Brookfield Asset Management au sujet de la vente de leur participation restante dans leur filiale d'éducation.

Les spéculateurs parient sur le fait que le cours de l'action doit encore baisser. Selon les données de l'autorité de régulation financière, les actions des CFF font l'objet d'un plus grand nombre de ventes à découvert, c'est-à-dire de paris sur la baisse du cours de l'action, que celles de toute autre entreprise suédoise.

La société a une valeur boursière d'environ 9 milliards de couronnes suédoises (866,52 millions de dollars) et reste aux prises avec une dette d'environ 81 milliards de couronnes suédoises en mars 2023, dont environ 15 % arriveront à échéance dans un délai d'un an.

Une obligation de 950 millions d'euros émise par SBB Treasury Oyj se négociait à un prix de 59 centimes d'euro mercredi - un niveau qui montre que les investisseurs craignent un effacement.

Le prix d'une obligation perpétuelle de plus de 450 millions d'euros vendue par les CFF oscillait autour de 22 centimes d'euro mercredi, trahissant les craintes des investisseurs.

Pour ne rien arranger, la SBB fait également l'objet d'une enquête comptable de la part de l'autorité financière suédoise.

Un ancien actionnaire de la SBB parmi les cinq premiers a déclaré à Reuters qu'il avait pratiquement abandonné sa participation.

De Geer observe la situation avec nervosité.

"On peut espérer qu'ils parviendront à remettre l'entreprise sur les rails afin qu'il reste quelque chose pour tous ces actionnaires", a-t-elle déclaré. "En revanche, si les CFF sont rachetés, les petits actionnaires risquent de tout perdre. (1 $ = 10,3864 couronnes suédoises)