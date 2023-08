L'effondrement des marchés obligataires européens a marqué une pause mardi après que les rendements du Trésor américain ont atteint leur plus haut niveau depuis 16 ans dans la nuit, alors que la forte croissance américaine a conduit les investisseurs à penser que les taux d'intérêt resteront plus longtemps à un niveau élevé.

L'augmentation des émissions d'obligations américaines et la récente modification de la politique monétaire de la Banque du Japon ont également contribué à la hausse des rendements au cours des dernières semaines, selon les analystes.

Le rendement de l'obligation américaine de référence à 10 ans a atteint 4,366 % mardi, un niveau inégalé depuis novembre 2007. Il était en dernier lieu en baisse d'environ 2,5 points de base (pb) à 4,3181 %. Les rendements obligataires évoluent à l'inverse des prix.

Le rendement allemand à 10 ans, la référence pour la zone euro, était en baisse d'environ 3 points de base à 2,676 %, mais toujours proche du pic de la semaine dernière de 2,729 %, son niveau le plus élevé depuis mars.

Le rendement de l'obligation allemande à deux ans, sensible à la politique monétaire, a baissé de 1 point de base à 3,103 %.

"Un scénario d'atterrissage en douceur avec un marché du travail résistant a soulevé des inquiétudes quant à la nécessité pour les banques centrales de maintenir des taux plus élevés plus longtemps", a déclaré Mohit Kumar, économiste financier en chef de Jefferies pour l'Europe.

Les opérateurs du marché monétaire estiment qu'il y a environ 70 % de chances que la Banque centrale européenne relève son taux de dépôt à 4 % lors de sa réunion de septembre, et environ 30 % de chances qu'elle le laisse inchangé.

Un discours de Christine Lagarde, présidente de la BCE, vendredi lors du symposium de Jackson Hole de la Réserve fédérale, pourrait fournir quelques indices sur ce que la banque centrale prévoit de faire en septembre.

"C'est l'occasion de signaler si elle pense que les marchés évaluent mal la prochaine réunion", a déclaré Anders Svendsen, analyste en chef chez Nordea.

M. Svendsen a déclaré que les données rapides de l'indice des directeurs d'achat (PMI) pour la zone euro, un indicateur clé de la croissance économique, seront "les plus importantes".

"La croissance a été moins résistante en Europe et je pense que c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas vu la même ampleur d'augmentation des rendements", a déclaré M. Svendsen.

"Les rendements des Bunds ne dépassent toujours pas les sommets atteints en début d'année.

Le rendement américain à 10 ans a augmenté de plus de 35 points de base ce mois-ci et est en passe de connaître sa quatrième hausse mensuelle consécutive. En revanche, le rendement à 10 ans de l'Allemagne a augmenté de 20 points de base en août.

Cela a contribué à faire grimper l'écart entre les rendements américains et allemands à 10 ans à plus de 168 points de base lundi, son niveau le plus élevé depuis décembre.

Les États-Unis devraient vendre des obligations à 20 ans mercredi et des TIPS (Treasury Inflation-Protected Securities) à 30 ans jeudi.

"L'augmentation de l'émission attendue des États-Unis renforce également les préoccupations baissières concernant la partie longue de la courbe", a déclaré M. Kumar de Jefferies.

En Europe, les analystes d'ING notent que les volumes d'adjudications hebdomadaires d'obligations d'État devraient atteindre leur niveau le plus bas cette semaine, la Finlande mettant généralement fin à l'accalmie des émissions estivales en lançant une nouvelle obligation au cours de la dernière semaine du mois d'août. (Rapport de Samuel Indyk ; édition de Christina Fincher)