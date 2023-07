Les actions mondiales ont reculé lundi, la faiblesse des données sur l'activité économique et le résultat incertain des élections en Espagne ayant pesé sur le sentiment en Europe, à la veille d'une semaine chargée pour les marchés, marquée par la présence des banques centrales.

L'activité économique allemande s'est contractée en juillet, augmentant la probabilité d'une récession au cours du second semestre de l'année, selon l'indice composite des directeurs d'achat (PMI) de l'Allemagne.

L'indice composite flash des directeurs d'achat (PMI) pour la zone euro, considéré comme un bon indicateur de la santé économique globale, est tombé à 48,9 en juillet, son niveau le plus bas depuis huit mois, contre 49,9 en juin.

Cette baisse, ainsi que l'annonce qu'aucun vainqueur ne s'est dégagé des élections anticipées de dimanche en Espagne, ont contribué à l'ambiance sombre qui régnait à l'ouverture des marchés européens.

L'euro a perdu 0,4 % par rapport au dollar, les rendements des obligations d'État dans l'ensemble de l'Union européenne ont légèrement baissé, tandis que les marchés boursiers européens ont chuté, l'indice de référence espagnol perdant plus de 1 %, ce qui constitue une nette sous-performance.

Avec la réunion de la Réserve fédérale, de la Banque centrale européenne et de la Banque du Japon cette semaine, l'ambiance générale sur les marchés mondiaux a été quelque peu tempérée, la prudence s'installant.

"Les prochaines réunions du FOMC et de la BCE devraient déboucher sur une augmentation de 25 points de base des taux d'intérêt des deux institutions, accompagnée d'une orientation hawkish", a déclaré Bruno Schneller, directeur général d'INVICO Asset Management.

"La décision de procéder à d'autres augmentations en septembre dépend à la fois de la direction de la croissance et des données à venir sur l'inflation", a déclaré Bruno Schneller, directeur général d'INVICO Asset Management, ajoutant qu'une décélération significative de la croissance du PIB américain était probable et laissait présager une pause dans les augmentations de taux d'intérêt.

L'exception sera la Banque du Japon, qui se réunira vendredi et dont on pense qu'elle maintiendra sa politique très souple, mais certaines banques occidentales spéculent sur une modification de sa position en matière de contrôle de la courbe des taux.

Reuters a rapporté la semaine dernière que les décideurs de la BOJ préféraient examiner davantage de données pour s'assurer que les salaires et le taux d'inflation continuent d'augmenter avant de changer de politique, même si la décision pourrait encore être serrée.

Le Nikkei japonais a progressé de 1,2 %, tandis que l'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a reculé de 0,5 %.

La réunion du Politburo chinois cette semaine pourrait donner lieu à l'annonce de nouvelles mesures de relance, bien que les investisseurs aient jusqu'à présent été déçus par les actions de Pékin visant à soutenir une reprise post-pandémique qui s'essouffle.

Les valeurs sûres chinoises ont reculé de 0,4 %, tandis que le promoteur immobilier Country Garden a chuté en raison des inquiétudes liées à l'endettement.

L'ESPAGNE SOUS-PERFORME

L'Espagne a été confrontée à une impasse politique lundi après que les partis de droite n'aient pas réussi à remporter une victoire décisive et qu'aucun vainqueur clair n'ait émergé des élections nationales de dimanche, laissant les petits partis régionaux basques et catalans comme des faiseurs de roi potentiels.

Les investisseurs ont réagi en faisant chuter l'indice de référence espagnol IBEX de plus de 1 %.

Les actions des principaux prêteurs Santander, BBVA, Sabadell et Caixabank ont perdu entre 1,5 % et 3,3 %, ce qui les place parmi les plus fortes baisses du marché boursier européen.

"Je ne pense pas que cela (l'élection) fasse nécessairement partie d'une perspective plus sombre pour l'Espagne à long terme, mais je pense simplement qu'en ce moment, nous voyons cette incertitude et que les marchés détestent l'incertitude", a déclaré Fiona Cincotta, stratège chez City Index.

L'HÔTE DES BÉNÉFICES

Outre les réunions des banques centrales et les données économiques, les investisseurs se sont également préparés à une série de résultats des deux côtés de l'Atlantique.

Les contrats à terme sur les actions américaines étaient en légère hausse, ce qui laissait présager une ouverture positive pour Wall Street.

Un grand nombre de grandes entreprises publient leurs résultats cette semaine, notamment Alphabet, Meta, Intel, Microsoft, GE, AT&T, Boeing, Exxon Mobil, McDonald's, Coca Cola, Ford et GM.

Les résultats devront être bons pour justifier le multiple de bénéfices de 20 du S&P 500 et ses gains de 19 % depuis le début de l'année.

"La performance du marché actuel peut être attribuée au leadership le plus étroit observé depuis trois décennies", a déclaré M. Schneller d'INVICO Asset Management. "L'ensemble des rendements du S&P 500 depuis le début de l'année, soit environ 16,5 %, ne peut être attribué qu'à 31 titres".

Les rendements des bons du Trésor à 10 ans sont restés stables à environ 3,82 %, toujours en dessous du récent pic de 4,094 %.

Le dollar américain s'est replié de 0,25 % à 141,48 yens, après avoir bondi de 1,3 % vendredi à la suite du rapport sur la Banque centrale du Japon.

L'euro était en baisse d'environ 0,4 % à 1,1082 $, alors que les rendements des obligations d'État dans la zone euro ont chuté après les faibles données PMI.

Les prix du pétrole ont réduit les baisses précédentes, le Brent se négociant pratiquement sans changement sur la journée à 81 dollars et le brut américain ayant également peu changé à environ 77 dollars.