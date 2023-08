La faiblesse des données économiques européennes a entraîné une baisse de l'euro et un rebond des marchés obligataires et boursiers mercredi. Les investisseurs attendent également les résultats de Nvidia, la coqueluche de la technologie, pour voir si les valorisations élevées du secteur sont toujours justifiées.

L'euro est tombé à son plus bas niveau depuis plus de deux mois, juste au-dessus de 1,08 dollar contre le dollar, et à son plus bas niveau depuis 12 mois contre la livre, après que des enquêtes ont montré que l'activité économique en Allemagne et dans la zone euro s'est effondrée en août.

Il s'agit de la contraction la plus rapide de l'activité commerciale en Allemagne depuis plus de trois ans et les traders se sont empressés de renforcer les paris selon lesquels la Banque centrale européenne pourrait maintenant mettre un terme à ce qui a été une série record de hausses des taux d'intérêt.

L'idée que les coûts d'emprunt pourraient enfin atteindre un sommet a contribué à faire grimper l'indice des actions européennes STOXX 600 jusqu'à 0,5 % et à faire baisser le rendement de l'État allemand à 10 ans, l'indice de référence de la zone euro, à 2,546 %, son niveau le plus bas depuis le 10 août.

"Le PMI suggère que l'on revient au scénario d'avant l'été, à savoir des taux plus bas", a déclaré Piet Christiansen, analyste en chef à la Danske Bank.

M. Christiansen a ajouté que les données relatives à l'inflation dans la zone euro, attendues la semaine prochaine, resteraient déterminantes pour la décision de la BCE.

"De nombreux indicateurs suggèrent que nous pourrions avoir eu la dernière hausse, mais si vous ne regardez que l'inflation, qui est le mandat clé (de la BCE)... ce n'est pas une affaire réglée", a-t-il ajouté.

Les traders ont réduit leurs paris sur une hausse de la BCE en septembre et évaluent maintenant à environ 40 % la probabilité d'une hausse de 25 points de base, contre plus de 50 % mardi.

Au cours de la nuit, les marchés asiatiques se sont concentrés sur la faiblesse de l'économie chinoise et du yuan, ainsi que sur les résultats moroses des usines japonaises, qui ont également fragilisé le sentiment.

Les marchés boursiers étaient dans l'expectative avant la publication des résultats du géant des puces électroniques Nvidia, après la hausse frénétique du cours de son action cette année grâce à l'essor de l'intelligence artificielle (IA).

Ses actions ont atteint un record historique de 481,87 dollars à Wall Street mardi, les données sur les options montrant que les traders s'attendent à une fluctuation plus importante que d'habitude des actions après les résultats trimestriels qui seront publiés plus tard.

Les analystes s'attendent à ce que le chiffre d'affaires du troisième trimestre augmente de 110 % pour atteindre 12,50 milliards de dollars. Stuart Humphrey, analyste chez JPMorgan, a déclaré que certains prévoyaient 14 à 15 milliards de dollars.

"Ce genre de chiffre me semble un peu élevé, mais s'il se rapproche de ce chiffre - on pourrait dire que dans cette impression, peu importe que la demande finisse par diminuer l'année prochaine - (il) sera tout de même réévalué à la hausse", a déclaré M. Humphrey.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a terminé en hausse de 0,4 %, bien qu'il ne soit pas loin d'un creux de neuf mois atteint il y a seulement deux séances. Le Nikkei japonais a également progressé de 0,5 %.

Des données ont montré que l'activité des usines s'est contractée pour le troisième mois consécutif en août, offrant un premier aperçu de la santé de l'industrie manufacturière mondiale ce mois-ci. Les États-Unis publieront également leurs résultats rapides de l'indice PMI mercredi, qui devraient montrer que le secteur manufacturier est resté en contraction.

Le rendement de référence des obligations d'État japonaises à 10 ans a atteint un nouveau sommet en 9 ans et demi à 0,675 %, les investisseurs ayant considéré la décision de la Banque du Japon de ne pas intervenir pour acheter des obligations comme un feu vert pour de nouvelles ventes.

En Chine, les valeurs sûres n'ont pas réussi à conserver leurs gains de mardi, chutant de 1,3 %, tandis que l'indice Hang Seng de Hong Kong a mieux résisté, en hausse de 0,3 % après un bond de 1 %.

Les prix du minerai de fer ont augmenté de 5 % pour atteindre leur plus haut niveau depuis deux ans mercredi, et le charbon à coke et le coke ont augmenté de plus de 3 % en l'absence de directives du gouvernement chinois visant à réduire la production d'acier.

Les contrats à terme de Wall Street ont également indiqué un rebond après avoir été influencés mardi par des rendements obligataires plus élevés, qui ont atteint leur plus haut niveau en 16 ans. Le Dow Jones a baissé de 0,5 %, le S&P 500 a perdu 0,3 % et le Nasdaq Composite a gagné 0,1 %.

Les valeurs financières ont sous-performé, le S&P 500 banques perdant 2,4 %, après que S&P se soit jointe à Moody's pour abaisser la note de plusieurs prêteurs régionaux américains.

La faiblesse des données relatives à la zone euro a également entraîné une baisse des rendements des bons du Trésor. Les rendements à dix ans ont baissé à 4,26 % au début des échanges européens, après avoir atteint leur plus haut niveau en 16 ans à 4,36 % un peu plus tôt.

Un bond dans l'émission de bons du Trésor, l'abaissement de la note de crédit par Fitch il y a trois semaines et les craintes que la Chine ne se débarrasse de ses bons du Trésor pour soutenir le yuan ont contribué à la vente, alors que les investisseurs attendent le sommet annuel de la Fed à Jackson Hole, dans le Wyoming, plus tard cette semaine, pour obtenir plus d'indices sur les taux.

Les commentaires de Thomas Barkin, président de la Fed de Richmond, ont renforcé les attentes selon lesquelles le président Jerome Powell délivrerait un message hawkish, après que de solides données économiques américaines rendent possible le "scénario de ré-accélération".

Sur les marchés des devises, les mouvements en défaveur de l'euro ont été largement atténués à l'approche de Jackson Hole. Le dollar américain a atteint son plus haut niveau en deux mois, à 103,8, par rapport à un panier de devises principales.

Le yen est resté proche de son plus bas niveau en neuf mois, à 145,34, alors que l'on dit que le Japon n'interviendra sur le marché que si la monnaie chute au-delà de 150 pour un dollar.

Les prix du pétrole ont légèrement baissé. Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont baissé de 0,75 % à 83,75 dollars le baril et les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate ont légèrement baissé à 79,14 dollars, tandis que l'or était en hausse de 0,3 % à 1 903 dollars l'once.