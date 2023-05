La livre sterling a augmenté lundi, se rapprochant de ses plus hauts niveaux plurimensuels face à l'euro et au dollar, un jour avant la publication d'importantes données sur les salaires qui guideront les futurs plans de politique monétaire de la Banque d'Angleterre.

La livre sterling a augmenté de 0,46 % par rapport au dollar pour atteindre 1,2505 $. Elle a atteint son plus haut niveau en un an, à 1,2679 $, la semaine dernière, avant de connaître une forte baisse, le dollar ayant rebondi partout, les signes de ralentissement de la croissance mondiale poussant les investisseurs à se réfugier dans la monnaie américaine.

La livre s'est également renforcée par rapport à l'euro, un euro valant 86,97 pence, soit une baisse de 0,2 % sur la journée.

La semaine dernière, la livre a atteint 86,62 pence pour un euro, son niveau le plus élevé par rapport à l'euro depuis 2023.

Les données sur l'emploi de mardi sont le principal événement pour la monnaie britannique cette semaine, car la Banque d'Angleterre craint que la forte croissance récente des salaires ne devienne un problème durable pour l'économie, en raison de son effet sur l'inflation.

Jeudi dernier, la Banque d'Angleterre a relevé ses taux d'intérêt de 25 points de base, comme prévu, et a également prévu une croissance des salaires beaucoup plus forte et un taux de chômage plus bas qu'il y a trois mois.

Les responsables politiques britanniques ont alors déclaré que les futures augmentations de taux dépendraient des données à venir, bien que les marchés aient pleinement intégré une nouvelle augmentation de 25 points de base et montrent une probabilité raisonnable d'une deuxième augmentation d'ici à l'automne.

"Bien que la barre soit désormais trop haute pour que le Comité de politique monétaire (chargé de fixer les taux) adopte une position plus hawkish que le marché, l'inflation intérieure élevée et persistante ainsi que la forte croissance des salaires font de la BoE une banque centrale moins pessimiste que ses homologues du G10", ont déclaré les analystes de Barclays dans une note.

"Cela laisse la livre sterling dans une fourchette autour des niveaux actuels par rapport à l'euro, dont les expositions macroéconomiques et les perspectives de politique monétaire sont quelque peu similaires, et sur le devant de la scène par rapport au dollar - au moins dans la mesure où une décélération plus large de la croissance n'est pas en vue.

Outre les données sur l'emploi du mois d'avril, ils ont indiqué qu'ils surveilleraient cette semaine les discours des responsables politiques Huw Pill et Jonathan Haskel.