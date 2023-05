La livre sterling a atteint un plus haut de 5 mois et demi contre l'euro mercredi après des données montrant une baisse de l'inflation dans les principaux marchés européens, mais elle a baissé contre le dollar, les investisseurs s'intéressant aux prévisions de taux de la Banque d'Angleterre pour l'orientation de la livre.

L'euro a baissé jusqu'à 86,27 pence, son niveau le plus bas depuis le 15 décembre, et s'est échangé en dernier lieu en baisse de 0,2% à 86,32 pence après que les données sur l'inflation en France et dans plusieurs états allemands aient été inférieures aux attentes.

Cela a entraîné une baisse des rendements européens et une baisse de 0,6 % de l'euro par rapport au dollar, qui a atteint son niveau le plus bas en deux mois

Face au dollar, la livre était en baisse de 0,44% à 1,23585 $, la devise américaine ayant bénéficié de la nervosité des marchés après que les mauvaises données économiques chinoises aient poussé les investisseurs à rechercher la sécurité du billet vert.

La livre a également été entraînée à la baisse dans le sillage de l'euro.

Plus généralement, les investisseurs se sont intéressés aux attentes concernant le taux d'intérêt principal de la Banque d'Angleterre afin d'obtenir des indications sur l'évolution de la livre à partir de maintenant.

"Par rapport à la semaine dernière, nous avons vu presque une hausse complète du taux d'intérêt sortir des attentes pour le taux final, c'est un grand changement", a déclaré Nick Rees, analyste du marché des changes chez Monex Europe.

"Ce revirement a en fait été positif pour la livre sterling, ce qui est l'inverse de ce que nous pensons normalement. Si vous avez encore trois ou quatre hausses de taux, le Royaume-Uni entrera en récession, ce qui pèsera plus lourd sur la livre sterling que les avantages du report supplémentaire.

Il a ajouté que cette mesure avait donné un coup de pouce à la livre sterling par rapport à l'euro et avait permis de fixer un plancher à la livre sterling par rapport au dollar.

L'euro a perdu environ 1,5 % par rapport à la livre en mai, ce qui constituerait la plus forte baisse mensuelle depuis octobre.