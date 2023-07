La livre sterling a légèrement augmenté face au dollar mercredi, avant la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, et a baissé face à l'euro, qui a enregistré la veille sa plus forte baisse journalière face à la livre en cinq mois.

La livre sterling était en hausse de 0,1% contre le dollar à 1,2913 $ et en baisse de 0,1% contre l'euro, qui s'échangeait à 85,81 pence.

L'euro a chuté de 0,7 % par rapport à la livre mardi, marquant sa plus forte baisse en une journée depuis février, après que des données aient montré que la croissance économique ralentissait à travers l'Europe alors que des conditions de crédit plus strictes se mettent en place.

Toutefois, à la veille d'une décision sur les taux d'intérêt de la Banque centrale européenne, peu d'investisseurs étaient prêts à s'engager à pousser l'euro beaucoup plus bas, étant donné que l'on s'attend à ce que la BCE augmente à nouveau les taux d'intérêt et signale éventuellement que d'autres augmentations sont en cours de préparation.

"Il s'agit d'un mouvement entièrement motivé par l'euro et non d'une réévaluation à la hausse des perspectives de la livre sterling", a déclaré Chris Turner, stratège chez ING.

"Étant donné que nous sommes légèrement négatifs sur l'euro avant la réunion de la BCE de demain et que les taux britanniques pourraient être tirés vers le haut par les taux américains plus tard dans la journée, nous dirions que l'euro/la livre sterling pourrait baisser un peu plus jusqu'à la zone des 85,20 au cours des deux prochaines séances", a déclaré M. Turner.

Le principal moteur du marché des devises mercredi était la préparation de la décision de la Fed sur la politique monétaire plus tard.

Les marchés monétaires montrent que les opérateurs s'attendent à ce que les taux américains augmentent encore de 25 points de base par rapport à leur fourchette actuelle de 5,00-5,25 % et atteignent un maximum de 5,45 % d'ici novembre.

Les attentes concernant le signal de la Banque d'Angleterre lors de sa réunion du 3 août ont changé ce mois-ci. Les opérateurs s'attendent à ce que les taux britanniques augmentent jusqu'à 5,84 % d'ici mars prochain, contre 5,0 % actuellement, mais ce chiffre est bien inférieur au pic d'environ 6,4 % atteint en mai il y a seulement deux semaines.

La preuve que l'inflation britannique commence enfin à ralentir après s'être maintenue à deux chiffres pendant des mois, ainsi qu'un ralentissement de l'activité commerciale et un refroidissement du marché de l'emploi, ont enlevé une partie de la pression sur la BoE pour qu'elle continue à augmenter les taux d'intérêt.

L'attrait de la livre sterling pour les investisseurs étrangers s'est donc estompé, car les rendements des obligations britanniques ont chuté, reflétant les attentes de taux plus faibles.

Les rendements des gilts à deux ans, les plus sensibles à l'évolution des attentes en matière de politique monétaire, ont chuté de 30 points de base ce mois-ci pour passer sous la barre des 5 %, laissant leur prime par rapport aux rendements américains équivalents à seulement 9 points de base, alors qu'elle était proche de 40 points de base au début de ce mois.

Dans ce contexte, la livre sterling a perdu près de 2 % en moins de deux semaines.