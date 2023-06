La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a reconnu lundi des "signes de modération" de l'inflation de base dans la zone euro, mais a réaffirmé qu'il était trop tôt pour parler d'un pic dans cet indicateur clé de la croissance des prix.

Les commentaires de Mme Lagarde sont susceptibles de renforcer les attentes des marchés quant à de nouvelles augmentations des taux d'intérêt de la part de la BCE ce mois-ci et le mois prochain, malgré une forte baisse de l'inflation le mois dernier.

"Les dernières données disponibles suggèrent que les indicateurs des pressions inflationnistes sous-jacentes restent élevés et, bien que certains montrent des signes de modération, il n'y a pas de preuve évidente que l'inflation sous-jacente a atteint un sommet", a déclaré Mme Lagarde aux parlementaires européens.

L'inflation dans les 20 pays partageant l'euro a baissé à 6,1 % en mai, contre 7,0 % en avril, et les prix de base, qui excluent les denrées alimentaires et les carburants volatils et sont étroitement surveillés par la BCE, n'ont augmenté que de 5,3 %, contre 5,6 %.

Cette situation a alimenté un débat sur la nécessité de nouvelles hausses de la BCE, au-delà d'une augmentation bien signalée lors de la prochaine réunion du 15 juin, qui portera probablement le total à un niveau sans précédent de 4 points de pourcentage en moins de 12 mois.

Mme Lagarde a admis que les effets des hausses de taux passées "commençaient à se matérialiser" et étaient susceptibles de "se renforcer dans les années à venir".

Elle a toutefois réaffirmé la position de la BCE selon laquelle les taux devraient être augmentés à nouveau "à des niveaux suffisamment restrictifs" pour ramener l'inflation à l'objectif de 2 % de la BCE et qu'ils "seront maintenus à ces niveaux aussi longtemps que nécessaire".