L'Europe ne risque pas de connaître une crise de l'immobilier ou de la dette en raison de la hausse rapide des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne, a déclaré lundi le commissaire européen à l'économie, Paolo Gentiloni.

La BCE a relevé ses taux de 375 points de base depuis juillet afin de freiner l'inflation qui a atteint un taux à deux chiffres l'automne dernier et qui, selon la banque centrale de la zone euro, ne reviendra pas à son objectif de 2 % avant 2025.

Cela rend les emprunts plus coûteux pour les gouvernements, dont beaucoup sont déjà lourdement endettés pour soutenir les économies pendant la pandémie et la crise du coût de la vie causée en grande partie par l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Cela augmente également le coût du service des prêts hypothécaires qui sont liés au taux d'inflation.

S'adressant aux journalistes avant une réunion des ministres des finances de la zone euro consacrée aux dernières prévisions économiques de la Commission européenne, M. Gentiloni a déclaré que certains pays pourraient rencontrer des difficultés, mais pas l'Union européenne dans son ensemble.

Le secteur du logement crée des problèmes différents selon les pays - cela dépend de la nature des systèmes de prêts hypothécaires liés ou non à l'inflation", a déclaré M. Gentiloni.

"Dans quelques pays, nous serons confrontés à des difficultés, mais dans l'ensemble, je ne vois pas de crise européenne de ce point de vue et je ne vois pas de réelles difficultés européennes en termes de gestion de la dette.

"Oui, les taux d'intérêt augmentent le coût de la dette, mais cela se produit de manière limitée et parfaitement gérable", a-t-il déclaré.

La Commission a prévu plus tôt ce lundi que la croissance cette année et l'année prochaine dans les 20 pays partageant l'euro serait légèrement plus forte que prévu en février, même si l'inflation reste plus élevée plus longtemps, et que la dette publique diminuera.

Michael McGrath, ministre des finances de l'Irlande, qui a connu une crise immobilière il y a plus de dix ans, a également déclaré qu'il n'y avait aucun signe de crise sur le marché de l'immobilier, la demande étant soutenue par l'augmentation de la population.

"Ce n'est pas un problème dans le contexte irlandais", a-t-il déclaré.