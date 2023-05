Le ministre français des finances, Bruno Le Maire, a déclaré mercredi qu'il s'en tenait à une prévision de croissance économique de 1 % cette année malgré les nombreux risques qui pèsent sur les perspectives, alors qu'une baisse de l'inflation ce mois-ci a proposé un certain soulagement aux consommateurs.

La Commission européenne et le Fonds monétaire international sont plus prudents quant aux perspectives, prévoyant tous deux que l'économie française devrait connaître une croissance de 0,7 % cette année.

"Je maintiens la prévision d'une croissance économique de 1 %, tout en étant conscient des risques qui pèsent sur la croissance", a déclaré M. Le Maire à la radio France Inter.

Alors que M. Le Maire s'exprimait, l'INSEE a déclaré que la deuxième économie de la zone euro avait enregistré une croissance de 0,2 % au premier trimestre, confirmant ainsi une estimation précédente.

Les dépenses de consommation, moteur traditionnel de la croissance française, sont à peine restées positives (0,1 %), les ménages ayant dû faire face à une inflation élevée, de plus en plus alimentée au cours du trimestre par la hausse des prix des denrées alimentaires.

Alors qu'une récession en Allemagne, le principal partenaire commercial de la France, et l'impact de la guerre en Ukraine restent des risques sérieux, M. Le Maire a déclaré que l'inflation commençait à baisser.

Proposant un certain soulagement aux consommateurs, l'inflation française a baissé plus que prévu en mai, à 6,0 % contre 6,9 % le mois précédent, atteignant le taux le plus bas depuis un an, l'inflation des prix et des denrées alimentaires en particulier s'étant ralentie au cours du mois, a déclaré l'INSEE dans un rapport séparé.

Bien que bienvenue, cette baisse est trop faible et trop tardive pour de nombreux consommateurs, qui ont réduit leurs dépenses, comme le montre un rapport distinct de l'INSEE sur les dépenses de consommation pour le mois d'avril.

Les dépenses ont baissé de 1,0 % en avril par rapport à mars, reculant pour le troisième mois consécutif et manquant la prévision moyenne des économistes, selon un sondage Reuters, d'une augmentation de 0,3 %.