Le moral des investisseurs dans la zone euro a connu une hausse inattendue en août, mettant fin à trois mois consécutifs de baisse, alors que l'inflation a perdu une partie de son pouvoir explosif, mais il n'y a pas de signes d'un retournement durable du sentiment, selon une enquête réalisée lundi.

L'indice Sentix pour la zone euro est passé de -22,5 en juillet à -18,9 points en août, dépassant les attentes des analystes interrogés par Reuters qui prévoyaient une nouvelle baisse à -24,3.

L'Allemagne en particulier est devenue "l'homme malade" de la zone euro et pèse lourdement sur la région, a déclaré le directeur général de Sentix, Patrick Hussy, le moral des investisseurs dans la plus grande économie d'Europe étant tombé à son plus bas niveau depuis octobre 2022.

Le sous-indice des attentes futures dans la zone euro a augmenté de 7,3 points pour atteindre -17,3, ce que M. Hussy a attribué à un ralentissement du taux de détérioration attendu plutôt qu'à un sentiment positif.

La "vision plus indulgente" des six prochains mois s'explique par le fait que les investisseurs considèrent que la question de l'inflation perd un peu de son pouvoir explosif, a déclaré M. Hussy, bien qu'il n'y ait pas encore de signes indiquant que la situation va continuer à évoluer dans la bonne direction.

"L'économie de la zone euro reste en récession. Il n'y a donc pas lieu de se réjouir de cette évolution", a-t-il déclaré.

Le sondage a été réalisé auprès de 1 202 investisseurs entre le 3 et le 5 août, selon Sentix.