Le président roumain Klaus Iohannis a désigné mardi Marcel Ciolacu, le chef du parti social-démocrate de la coalition au pouvoir, comme premier ministre, dans le cadre d'un accord de rotation des premiers ministres destiné à assurer la stabilité politique.

Les sociaux-démocrates de gauche et les libéraux de centre-droit ont formé un gouvernement de grande coalition à la fin de l'année 2021, avec un partenaire de second rang, le parti hongrois UDMR, et ont convenu que les deux principaux partis se succéderaient au poste de premier ministre. Le libéral Nicolae Ciuca a démissionné de son poste lundi.

"Le fait que nous soyons ici pour alterner les premiers ministres montre un nouveau niveau d'implication et de sérieux de la coalition au pouvoir", a déclaré M. Iohannis à la presse. "Les Roumains s'étaient vu promettre la stabilité et ils l'obtiennent.