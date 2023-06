Les rendements à court terme de la zone euro ont atteint de nouveaux sommets et les paris sur les taux directeurs ont augmenté jusqu'à 4 % mercredi, alors que les données britanniques ont rappelé brutalement que la lutte contre l'inflation n'est pas terminée et que les banques centrales pourraient avoir besoin d'un nouveau resserrement.

L'inflation britannique est restée inchangée à 8,7 % en mai par rapport aux données d'avril, contrairement aux attentes d'une légère baisse.

Mercredi, les investisseurs ont augmenté leurs paris sur une augmentation des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre d'un demi-point de pourcentage jeudi.

"Les chiffres de la forte croissance des salaires sont spécifiques à l'économie britannique et reflètent l'étroitesse du marché du travail", a déclaré Gero Jung, économiste en chef chez Mirabaud AM.

"Entre février et avril, les salaires moyens ont augmenté à un rythme presque record de 7,2 % (en rythme annuel), ce qui indique que les effets d'une spirale prix-salaires sont probablement importants", a-t-il ajouté.

Les rendements à court terme de la zone euro remontent vers les niveaux observés avant que les craintes d'une crise bancaire ne perturbent les marchés financiers en mars, ce qui a poussé les marchés à parier sur un plafonnement des taux directeurs à environ 3 %.

Le rendement des obligations allemandes à 2 ans, le plus sensible aux attentes en matière de taux directeurs, a augmenté mercredi de 3,5 points de base pour atteindre 3,19 %, après avoir atteint 3,235 %, son niveau le plus élevé depuis le 10 mars. Il a atteint son plus haut niveau depuis octobre 2008 à 3,385% le 9 mars.

Les contrats à terme de décembre 2023 sur le taux à court terme de l'euro (ESTR) de la Banque centrale européenne (BCE) étaient à 3,9 %, ce qui implique que le marché s'attend à un taux de dépôt de la BCE de 4 % d'ici la fin de l'année.

Les analystes ont souligné les commentaires du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, qui a déclaré mardi que la BCE avait terminé la plupart de ses augmentations de taux d'intérêt et que toute nouvelle augmentation serait moins importante que la durée de la politique monétaire restrictive.

Le rendement des obligations allemandes à 10 ans, la référence de la zone euro, a augmenté de 2 points de base pour atteindre 2,42 %.

Le responsable politique lituanien Gediminas Simkus a également déclaré mardi qu'une hausse des taux en septembre ne serait pas une surprise. Les marchés ont intégré cette hypothèse depuis la réunion de politique générale de la BCE la semaine dernière.

Après la chute des données sur l'inflation au Royaume-Uni, les marchés attendront que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, livre son témoignage semestriel sur la politique monétaire devant la commission des affaires financières de la Chambre des représentants des États-Unis à 14h00 GMT.

"L'économie est confrontée à de multiples défis, notamment l'inflation, les tensions dans le secteur bancaire et l'instabilité géopolitique. La Réserve fédérale doit rester attentive à chacun d'entre eux", a déclaré Philip Jefferson, gouverneur de la Fed et candidat à la vice-présidence, dans son témoignage préparé pour son audition de confirmation mercredi.

"L'inflation a commencé à diminuer et je reste concentré sur le retour à notre objectif de 2 %", a-t-il ajouté.

Le rendement des obligations italiennes à 10 ans, la référence de la périphérie, a augmenté de 3 points de base à 4,06%, avec l'écart entre les rendements italiens et allemands à 10 ans à 162 points de base après avoir atteint la semaine dernière son niveau le plus serré depuis le 1er avril en dessous de 150 points de base. (Reportage de Stefano Rebaudo, édition d'Emma Rumney)