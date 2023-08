Le secteur des services italien a progressé en juillet pour le septième mois consécutif, mais à un rythme plus lent que le mois précédent, la hausse des taux d'intérêt et le coût élevé de la vie ayant pesé sur la troisième économie de la zone euro, selon une enquête publiée jeudi.

L'indice HCOB des directeurs d'achat (PMI) pour les services italiens s'est établi à 51,5, contre 52,2 en juin. Il est resté au-dessus du niveau de 50 qui sépare la croissance de la contraction, mais a marqué une troisième baisse mensuelle consécutive.

Le résultat est inférieur aux attentes, une enquête Reuters menée auprès de 16 analystes tablant sur un chiffre de 52,2.

"Face à un paysage économique difficile au début du troisième trimestre, le secteur des services italien fait preuve d'une résistance remarquable", a déclaré Tariq Kamal Chaudhry, économiste chez HCOB.

L'indicateur des nouvelles affaires a reculé à 50,3 contre 52,9 précédemment, tandis que l'emploi a baissé pour la première fois depuis avril 2021, l'indicateur s'établissant à 49,7 contre 52,3 en juin.

L'indice PMI pour le petit secteur manufacturier italien, publié mardi, s'est établi à 44,5, contre 43,8 en juin.

L'indice composite des directeurs d'achat combinant les services et l'industrie manufacturière s'est établi à 48,9 en juillet, contre 49,7 en juin, selon l'enquête.

L'économie italienne a enregistré des résultats étonnamment faibles au cours du deuxième trimestre, a déclaré lundi le bureau national des statistiques ISTAT.

Le produit intérieur brut (PIB) s'est contracté de 0,3 % sur une base trimestrielle entre avril et juin et a augmenté de 0,6 % en glissement annuel, ce qui rend plus difficile pour le gouvernement d'atteindre son objectif déclaré d'un taux de croissance de 1 % en 2023.