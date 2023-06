(Alliance News) - Les principaux marchés boursiers européens ont évolué en dessous de la parité à la mi-journée mardi, avec une légère hausse du Mib.

La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a déclaré mardi qu'il était "improbable" que les décideurs politiques déclarent que les taux d'intérêt atteindront bientôt leur maximum dans la lutte contre une inflation obstinément élevée, et a promis une nouvelle hausse en juillet.

L'inflation dans la zone euro est donc trop élevée et le restera trop longtemps, a expliqué le président de la BCE lors du Forum de la BCE sur les banques centrales à Sintra, au Portugal.

Ainsi, le FTSE Mib est en hausse de 0,2 % à 27 293,07, le Mid-Cap est en baisse de 0,1 % à 41 852,26, le Small-Cap est dans le rouge de 0,4 % à 26 652,16, et l'Italie Growth perd 0,2 % à 9 001,24.

En Europe, le CAC 40 à Paris est légèrement dans le rouge, tout comme le FTSE 100 à Londres, tandis que le DAX à Francfort perd 0,1 %.

Sur le front macroéconomique, la confiance des consommateurs en Italie a augmenté en juin, selon les données publiées par l'Istat mardi, atteignant sa valeur la plus élevée depuis février 2022, tandis que la confiance des entreprises a chuté pour le deuxième mois consécutif, atteignant son niveau le plus bas depuis décembre dernier.

Dans le détail, la confiance des consommateurs est passée de 105,1 en mai à 108,6, tandis que l'indice composite de la confiance des entreprises a chuté à 108,3, contre 108,6 le mois précédent.

Sur l'indice principal de la Piazza Affari, Poste Italiane a progressé de 1,2 %. Les valeurs bancaires se sont également bien comportées, avec BPER Banca en hausse de 1,4 %, Banco BPM et UniCredit dans le vert 1,3 % et 1,0 %.

Saipem a progressé de 0,2 % après avoir annoncé qu'elle avait obtenu deux nouveaux contrats de forage offshore, l'un au Moyen-Orient et l'autre en Méditerranée, pour une valeur totale d'environ 550 millions de dollars.

ERG baisse de 0,2%. Par l'intermédiaire de sa filiale ERG Hamburg Holding, ERG a annoncé vendredi avoir finalisé l'acquisition auprès d'IBV Solar Parks - une société du groupe allemand ib vogt - de 100% de Garnacha Solar, une société propriétaire d'un parc photovoltaïque situé dans la région de Castilla y León, dans le nord-ouest de l'Espagne.

En bas de l'échelle, on trouve DiaSorin, Telecom Italia et Iveco Group, qui cèdent tous entre 1,6 % et 1,0 %.

Sur le Mid-Cap, Maire Tecnimont a gagné 0,8%, après avoir annoncé que ses filiales, faisant partie de l'unité d'affaires Integrated E&C Solutions, Tecnimont et Tecnimont Arabia Limited, ont obtenu deux contrats EPC clé en main à prix forfaitaire liés à l'expansion pétrochimique de la raffinerie SATORP - une JV composée de Saudi Aramco et TotalEnergies - à Jubail, en Arabie Saoudite.

L'usine pétrochimique permettra de transformer le gaz de raffinerie et le naphta, ainsi que l'éthane et l'essence naturelle, en produits chimiques à plus forte valeur ajoutée. La valeur totale des contrats s'élève à environ 2 milliards d'USD.

Le groupe Safilo a gagné 0,2 %. La société a déclaré lundi qu'elle était en négociations avancées avec Thelios, une société active dans le secteur de la lunetterie et faisant partie du groupe, concernant l'évaluation d'une vente possible de l'usine de Longarone à des tiers potentiels.

Iren est à plat après avoir annoncé lundi que sa filiale, Iren Green Generation, a signé un contrat avec European Energy pour l'acquisition de 100% du SPV - special purpose vehicle - Limes 20 Srl, détenu à 100% par European Energy et détenteur de l'autorisation de construire une nouvelle centrale photovoltaïque de 20,39 MWp sur des terrains situés dans les municipalités de Noto et de Pachino, en Sicile.

Cette transaction fait partie de l'accord commercial, signé en janvier 2022, qui établit un partenariat entre European Energy et Iren sur un pipeline de 437,5 MWp de projets photovoltaïques en Italie.

Salcef Group a gagné 0,2%, après avoir annoncé lundi qu'il avait signé un accord préliminaire pour acquérir 100% du capital social de Colmar Technik, qui opère depuis 1963 et qui, dans ses usines d'Arquà Polesine et de Costa di Rovigo, conçoit et fabrique des machines pour la construction et l'entretien des lignes ferroviaires.

Sur le segment des petites capitalisations, Itway a progressé de 0,1%, après avoir annoncé lundi que KT&Partners avait commencé à couvrir l'action de la société avec une recommandation d'achat.

KT&Partners a fixé l'objectif de cours à 2,01 euros, soit une hausse potentielle de 58% par rapport aux prix actuels du marché.

Somec - dans le vert de 1,0% - a annoncé lundi que sa filiale Bluesteel avait remporté un nouveau contrat d'une valeur de 10,5 millions de livres sterling, soit plus de 12 millions d'euros au taux de change actuel, pour un projet architectural prestigieux dans le centre de Londres.

Mondo TV est en baisse de 0,6 % après avoir annoncé vendredi la conclusion d'un nouvel accord de licence pour la marque Gorjuss avec Coriex. Le contrat prendra fin le 31 décembre 2025 et prévoit le paiement d'un nouveau minimum garanti et, si ce montant est dépassé, le paiement de royalties par le licencié. Sur l'ensemble de ces sommes, Mondo TV conservera sa propre commission de 30%.

Parmi les PME, Destination Italia a chuté de 4,6 pour cent, après que le groupe ait déclaré lundi qu'il avait atteint environ 35 millions d'euros en termes de carnet de commandes touristiques au cours des cinq premiers mois de l'année, ce qui représente une augmentation de 150 pour cent par rapport au 31 mai 2022.

Revo Insurance a augmenté de 0,7 %, après avoir annoncé mardi que S&P Global Ratings avait relevé sa perspective de notation de stable à positive et confirmé simultanément sa note BBB+.

Circle - stable à 4,92 EUR par action - a annoncé lundi qu'elle avait remporté, avec 21 autres partenaires européens, le projet eFTI4EU d'une valeur totale de 28,3 millions d'EUR. Le projet de Circle est d'une valeur de 562 500 EUR et d'une durée de 36 mois.

Officina Stellare a gagné 3,9 % après avoir annoncé mardi la signature d'un accord de développement technologique et de coopération industrielle avec Leonardo Spa et Thales Alenia Space - une coentreprise composée à 67 % de Thales et à 33 % de Leonardo. L'accord a une durée de cinq ans.

Redelfi - dans le vert de 0,5% - et Altea Green Power - en hausse de 2,3% - ont annoncé mardi que le processus d'étude pour la connexion du projet de centre de stockage de Lund sous BESS Power Corp, une filiale à 65% de RAL Green Energy Corp, une société détenue à parts égales par Redelfi et AGP, a commencé.

L'étude, appelée Full Interconnection Study, est entreprise avec la coopération de l'opérateur indépendant du système texan ERCOT - Electric Reliability Council of Texas Inc - et de l'opérateur de services publics américain LCRA - Lower Colorado River Authority.

L'étude d'interconnexion complète devrait être achevée en septembre 2023.

Il convient également de mentionner les débuts sur la Piazza Affari de Ferretti, le fabricant historique de yachts de luxe actuellement coté à la bourse de Hong Kong. L'action a baissé de 1,3 % à 2,96 euros.

Dans le cadre de l'introduction en bourse, le prix de l'offre a été fixé à 3 euros par action. Le produit brut de l'offre s'élève à environ 265 millions d'euros et est destiné à l'actionnaire vendeur.

L'offre porte sur 88,4 millions d'actions, mises en vente par Ferretti International Holding Spa. Si l'option de surallocation n'est pas exercée, les actions offertes constitueront environ 26,1 % du capital social de la société.

À New York, lundi, le Dow Jones a clôturé dans le rouge fractionné, le S&P a baissé de 0,5 % et le Nasdaq a perdu 1,2 %.

En Asie, le Nikkei a clôturé dans le rouge de 0,5 % à 32 5538,33, le Shanghai Composite a terminé dans le vert de 1,2 % à 3 189,44, et le Hang Seng était en hausse de 1,9 % à 19 148,13.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0937 USD contre 1,0912 USD à la clôture des marchés européens. En revanche, la livre valait 1,2718 USD contre 1,2719 USD lundi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 73,78 USD contre 73,80 USD à la clôture lundi. L'or, quant à lui, s'échange à 1 924,35 USD l'once contre 1 926,92 USD l'once lundi soir.

Sur le calendrier de mardi, à 1400 CEST, les yeux sur les permis de construire américains.

À 1430 CEST, des États-Unis, l'accent est mis sur les commandes de biens durables, à 1600 CEST sur la confiance des consommateurs américains et, dans la soirée, à 2230 CEST sur les stocks hebdomadaires de pétrole.

