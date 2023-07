Les actions des marchés émergents ont atteint leur plus bas niveau en un mois vendredi, les paris d'un régime de taux d'intérêt plus élevé aux États-Unis ayant étouffé l'appétit pour le risque, tandis que le forint hongrois a diminué avant l'examen de la notation de la dette par S&P et sur la base des attentes de réductions continues des taux.

L'indice Hang Seng de Hong Kong, fortement pondéré, a perdu 0,9 % dans l'attente d'un soutien économique substantiel et d'indices sur les relations sino-américaines, tandis que l'indice MSCI des marchés émergents a perdu 0,7 % et était sur la voie d'une troisième baisse hebdomadaire consécutive.

Les traders ont surveillé les développements autour de la visite de la secrétaire au Trésor américain Janet Yellen en Chine, où elle a critiqué la deuxième économie mondiale vendredi pour ses récentes actions "punitives" contre les entreprises américaines et les nouveaux contrôles à l'exportation de certains minéraux essentiels.

Après que les données sur l'emploi américain aient aggravé les paris selon lesquels la Réserve fédérale a encore du chemin à faire pour resserrer sa politique monétaire, l'attention s'est déplacée vers les données plus complètes sur l'emploi non agricole aux États-Unis au cours de la journée.

L'indice MSCI des monnaies émergentes a reculé de 0,2 % et était en passe de connaître sa plus forte baisse en pourcentage sur trois semaines depuis la fin du mois de février.

Le forint hongrois a perdu 0,5 % par rapport à l'euro en raison des attentes de réductions graduelles des taux d'intérêt provoquées par un ralentissement de l'inflation globale et de l'inflation de base en juin.

Les traders ont attendu une révision prévue de la notation de la dette du pays par S&P plus tard dans la journée, avec des risques croissants sur le budget 2023 et une menace pour les recettes fiscales liées à la consommation qui ont également exercé une pression sur le forint.

"Après avoir subi l'un des chocs inflationnistes les plus graves au monde en 2022 et sombré dans la récession, l'économie hongroise semble maintenant prendre un tournant", a déclaré Gareth Leather, économiste principal des marchés émergents chez Capital Economics.

"Nous continuons de penser que les taux devront rester fermes plus longtemps que prévu et que les attentes d'une forte reprise de l'activité sont exagérées.

La banque centrale hongroise a commencé à assouplir sa politique monétaire en mai en réduisant son taux de dépôt à un jour à 16 % en juin. Son taux de base de 13 % reste le plus élevé de l'UE.

Les traders suivront la conférence de presse de la banque centrale polonaise après qu'elle ait laissé son taux d'intérêt en suspens jeudi et renforcé les attentes de réductions de taux après l'été, un jour après que la banque centrale roumaine ait maintenu son taux d'intérêt inchangé.

Le zloty polonais est resté inchangé après une baisse de 0,4% la veille.

Compte tenu de la relation entre le zloty et l'euro, les analystes de Commerzbank estiment que le zloty devrait s'élever à 4,75 si l'inflation est à nouveau décevante en 2024.

Pendant ce temps, les données ont montré que l'économie roumaine a augmenté de 2,4 % en glissement annuel au premier trimestre, révisant une estimation préliminaire, tandis que la consommation intérieure a augmenté de 6,9 %. Le leu a légèrement baissé.

En outre, la production industrielle de la République tchèque a augmenté de 1,4 % en glissement annuel en mai, ce qui est plus élevé que prévu. La couronne est restée stable.

Le rouble russe a rebondi après la chute de jeudi à un plus bas de plus de 15 mois, la monnaie étant sous la pression des préoccupations politiques intérieures et de la forte demande de devises.

Ailleurs, les actions sri-lankaises ont poursuivi leur mouvement à la hausse, augmentant de 1% vendredi, suite à la réduction du taux d'intérêt de la nation insulaire pour le deuxième mois le jour précédent.

