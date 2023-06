(Alliance News) - Les prix des actions à Londres étaient largement en baisse à la mi-journée jeudi, alors que l'attention se tourne vers la décision de la Banque centrale européenne sur les taux d'intérêt prévue en début d'après-midi.

L'indice FTSE 100 était en légère hausse, gagnant 2,71 points à 7 605,45. Cependant, le FTSE 250 a perdu 144,11 points, soit 0,8 %, à 19 031,39, et l'AIM All-Share a perdu 5,07 points, soit 0,6 %, à 789,12.

Le Cboe UK 100 a baissé de 0,1 % à 758,41, le Cboe UK 250 de 0,7 % à 16 588,66, et le Cboe Small Companies de 0,2 % à 13 280,45.

En Europe, le CAC 40 à Paris était en baisse de 0,8 % et le DAX 40 à Francfort était en baisse de 0,6 %.

Contrairement à la Réserve fédérale américaine qui a maintenu ses taux d'intérêt mercredi, la banque centrale basée à Francfort devrait relever ses taux de 25 points de base supplémentaires.

La BCE annoncera sa décision sur les taux d'intérêt jeudi à 1315 BST. Une conférence de presse avec la présidente Christine Lagarde suivra une demi-heure plus tard.

Lors de sa dernière réunion en mai, la BCE a relevé les taux d'intérêt dans la zone euro de 25 points de base, le taux d'intérêt des opérations principales de refinancement passant à 3,75 %.

Selon UBS, la hausse d'un quart de point de pourcentage attendue jeudi sera la "dernière" hausse de la banque centrale, car l'environnement inflationniste général dans la zone euro devrait s'améliorer au cours de l'été.

"Nous pensons que la BCE déclarera que la première étape du resserrement de la politique monétaire est terminée - atteindre le taux terminal - et que la deuxième étape commencera - maintenir les taux élevés jusqu'à ce que la BCE ait suffisamment confiance dans le fait que l'inflation reviendra à 2 % en 2024/2025", a déclaré la banque suisse.

Le dollar est en hausse. L'euro s'établissait à 1,0843 USD à la mi-journée jeudi à Londres, en baisse par rapport à 1,0850 USD à la clôture des marchés boursiers mercredi.

La livre était cotée à 1,2660 USD, en baisse par rapport à 1,2694 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 141,13 yens, en forte hausse par rapport à 139,37 yens.

Ricardo Evangelista, analyste senior chez ActivTrades, a déclaré que le dollar était plus fort parce que l'annonce de la Fed est apparue comme "hawkish", ayant signalé son intention de "relancer" le resserrement de sa politique monétaire plus tard dans l'année. "Avec les attentes de deux autres hausses de taux en 2023, dont la première devrait avoir lieu en juillet, il pourrait y avoir une possibilité de gains supplémentaires à court terme pour le dollar", a-t-il dit.

À New York, les indices boursiers ont commencé à baisser, les investisseurs déplorant que les taux d'intérêt restent élevés plus longtemps. L'indice Dow Jones Industrial Average était en baisse de 0,2 %, l'indice S&P 500 de 0,4 % et l'indice Nasdaq Composite de 0,7 %.

À Londres, Halma restait la plus mauvaise performance des valeurs vedettes à la mi-journée, en baisse de 5,7 %.

Le fabricant d'équipements de sécurité a enregistré un bénéfice avant impôt de 291,5 millions de livres sterling, en forte baisse par rapport aux 304,4 millions de livres sterling de l'année précédente.

Halma a déclaré que la baisse de la rentabilité reflétait la non-récurrence d'un gain de 34,0 millions de livres sterling sur une cession l'année précédente. Si l'on exclut cette plus-value, le bénéfice avant impôt a augmenté de 8 % par rapport à l'année précédente.

Marc Ronchetti, directeur général, a ajouté : "Nous avons bien entamé le nouvel exercice financier. Nous disposons d'un carnet de commandes bien rempli, et les prises de commandes depuis le début de l'année sont globalement en ligne avec le chiffre d'affaires et supérieures à celles de la période comparable de l'année dernière. Sur la base des conditions actuelles du marché, nous prévoyons une bonne croissance organique du chiffre d'affaires à taux de change constant pour l'année à venir, ainsi qu'une augmentation du rendement des ventes à environ 20 %.

Vodafone a été l'une des valeurs les plus performantes du FTSE 100, avec une hausse de 1,5 %.

L'entreprise de télécommunications a annoncé jeudi que Hyundai Motor et Vodafone Business avaient étendu leur partenariat stratégique existant, qui permet de fournir aux clients des services de streaming connectés dans les voitures. L'extension couvre plus de 40 pays en Europe. Vodafone n'a pas précisé la durée de l'extension, se contentant d'indiquer qu'il s'agissait d'un partenariat "pluriannuel".

Mercredi, Vodafone a annoncé une importante fusion au Royaume-Uni avec CK Hutchison. Les entreprises ont déclaré qu'elles combineraient leurs activités de télécommunications au Royaume-Uni, Vodafone détenant 51 % et CK Hutchison 49 % de l'entreprise combinée. CK Hutchison est un conglomérat de Hong Kong spécialisé dans les télécommunications, les ports, les infrastructures et la vente au détail. Il est propriétaire de Three UK.

Dans le FTSE 250, Asos a augmenté de 11 %, restant l'action la plus performante de l'indice à la mi-journée.

Le détaillant de mode en ligne a déclaré avoir renoué avec un bénéfice ajusté avant intérêts et impôts positif au cours du trimestre clos le 31 mai, malgré une baisse du chiffre d'affaires.

L'Ebit ajusté a augmenté de plus de 20 millions de livres sterling d'une année sur l'autre, ce qui place le détaillant de mode en ligne sur la bonne voie pour atteindre ses prévisions d'Ebit ajusté de 40 à 60 millions de livres sterling au second semestre de son exercice financier.

Frasers, propriétaire de Sports Direct, a également augmenté sa participation dans Asos à 10,6 % jeudi, soit plus du double des 5,1 % qu'elle détenait en mai, après une série de prises de participation.

Les actions de Frasers étaient en baisse de 2,4 %.

Ailleurs à Londres, Fuller, Smith & Turner a gagné 2,7 %.

La chaîne britannique de pubs et d'hôtels a annoncé une baisse de 10 % de son bénéfice annuel, mais un bond de 33 % de son chiffre d'affaires, son activité s'étant améliorée grâce à l'impact des résections liées à Covid sur le commerce.

Le bénéfice avant impôt s'est élevé à 10,3 millions de livres sterling, contre 11,5 millions de livres sterling l'année précédente, tandis que le chiffre d'affaires est passé de 253,8 millions de livres sterling à 336,6 millions de livres sterling.

Pour ce qui est de l'avenir, le directeur général Simon Emeny s'est déclaré "plus optimiste" qu'il ne l'a été avant la pandémie.

"Bien que l'environnement inflationniste bien documenté ait été un défi, il y a des signes positifs à l'horizon. En outre, nous espérons toujours que les grèves des trains en cours seront résolues, ce qui nous permettra de profiter davantage du nombre croissant d'employés de bureau et de touristes internationaux qui reviennent dans la capitale", a-t-il déclaré.

Sur l'AIM, Amte Power a plongé de 72 % après avoir annoncé qu'elle devait conclure "une forme quelconque de collecte de fonds" dans les quatre prochaines semaines au moins.

En décembre, la société a déclaré qu'elle aurait besoin de lever des fonds supplémentaires d'ici avril pour faire face à ses coûts d'exploitation actuels. Jeudi, le fabricant et développeur de cellules de batteries lithium-ion et sodium-ion a confirmé qu'il était toujours en discussion avec un investisseur potentiel au sujet d'un nouveau financement.

Il a averti que si la société n'était pas en mesure de décrocher un financement supplémentaire, les perspectives de récupération de la valeur, "le cas échéant", par les actionnaires seraient "incertaines".

Le baril de pétrole Brent était coté à 73,91 USD à la mi-journée à Londres jeudi, en baisse par rapport aux 74,27 USD de la fin de journée de mercredi. L'or était coté à 1 934,89 USD l'once, en forte baisse par rapport à 1 957,97 USD.

A venir dans le calendrier économique de jeudi, en plus de la décision de la BCE, le rapport hebdomadaire des demandes d'assurance chômage aux États-Unis est publié à 1330 BST, ainsi que les données sur les ventes au détail aux États-Unis.

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.