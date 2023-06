Paris (awp/afp) - Les Bourses mondiales évoluaient en hausse vendredi, à l'issue d'une semaine marquée par plusieurs décisions de banques centrales, notamment celles de la BCE et de la Fed qui retiennent encore l'attention des investisseurs.

L'Europe boursière évoluait dans le vert autour de 09h45. Paris avançait de 0,49%, Londres de 0,50%, Francfort de 0,15% et Milan de 0,55%. Quant à la Bourse suisse, elle voyait son indice phare SMI progresser de 0,65% vers 10h25.

En Asie, les Bourses chinoises étaient en hausse, dans les derniers échanges, portées par l'espoir de l'annonce par Pékin d'un plan de relance de son économie. Au Japon, la Bourse de Tokyo a clôturé en progression, l'indice vedette Nikkei terminant même sur un record en clôture depuis mars 1990, après la décision de la Banque du Japon (BoJ) de maintenir sa politique monétaire ultra-accommodante.

A l'image du Japon, cette semaine, l'attention des marchés a été principalement tournée vers les nombreuses décisions de politique monétaire des banques centrales. La banque centrale de Chine a surpris les analystes en réduisant son taux d'intérêt directeur à court terme, après avoir déjà ajusté plusieurs autres taux.

Ensuite, la puissante banque centrale américaine, la Fed, a marqué une pause dans les hausses de taux, après dix relèvements d'affilées depuis mars 2022. Quant à la Banque centrale européenne (BCE), elle a décidé jeudi de relever son principal taux directeur d'un quart de point de pourcentage, ce qui constitue une huitième hausse en moins d'un an.

Les prévisions d'inflation inquiètent

Aux Etats-Unis, la Fed a signalé que deux possibles hausses de son taux directeur pourraient être encore décidées en 2023, ce qui a créé de la confusion sur les marchés. "La Fed montera-elle ses taux le 26 juillet après avoir passé son tour cette semaine?", s'interroge Bruno Cavalier, chef économiste d'Oddo BHF. "La communauté des investisseurs est partagée entre le possible et le probable", poursuit-il.

En Europe, "ce qui provoque une réaction importante, c'est la révision à la hausse des prévisions d'inflation, qui a signalé que des mesures supplémentaires étaient nécessaires pour ramener l'inflation à l'objectif de 2%" de la BCE, notent les analystes de la Deutsche Bank. Dans le détail, l'inflation devrait atteindre 5,4% en 2023, contre 5,3% prévu en mars, puis 3,0% en 2024 et 2,2% en 2025, pas loin de l'objectif de 2% visé à terme.

Toutefois, "la solidité du marché du travail et la stabilité des prix des services et du logement maintiennent les responsables de la BCE attentifs et prêts à une nouvelle hausse des taux en juillet... et peut-être une autre en septembre", note Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Sur le marché obligataire, aux Etats-Unis, les rendements sur les bons du Trésor à dix ans s'établissaient à 3,74% contre 3,71% à la clôture la veille. En Europe, l'intérêt de l'emprunt français à 10 ans était à 3,04% contre 3,01%, l'allemand à 10 ans à 2,52%, contre 2,50%.

Tesco veut rassurer

Le géant britannique des supermarchés Tesco (-0,45% à Londres) a affirmé vendredi voir les "premiers signes" que l'inflation commence à ralentir, dans un pays qui a vu les hausses de prix repasser en avril sous la barre de 10% mais où les tarifs de l'alimentation continuent de flamber.

Asos, une rentabilité qui paye

Le groupe de vente en ligne de vêtements Asos grimpait de 4,45% à Londres, continuant sur sa lancée de la veille après avoir annoncé un retour à la rentabilité au troisième trimestre de son exercice décalé 2022/2023.

Du côté des devises et des matières premières

Les prix du gaz naturel étaient en repli vendredi, après avoir frôlé la barre des 50 euros le mégawattheure la veille, un plus haut depuis début avril. Le prix du contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne était à 37,87 euros vers 09h35.

Les prix du pétrole étaient stables. Le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en août, prenait 0,05% à 75,71 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en juillet, a gagné 0,02% à 70,64 dollars.

La monnaie européenne était stable face au dollar (-0,03%) à 1,0941 dollar vers 09h40.

afp/vj