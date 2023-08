La Belgique a enregistré une demande d'environ 1 milliard d'euros (1,08 milliard de dollars) de la part des épargnants pour une nouvelle obligation lancée jeudi, a déclaré son agence de la dette à Reuters, un bon début pour la vente visant à faire pression sur les banques pour qu'elles augmentent leurs taux de dépôt.

Les prêteurs européens, inondés de liquidités, ont résisté à l'augmentation des taux d'épargne malgré la hausse des taux d'intérêt sur le marché, les banques centrales luttant contre l'inflation, ce qui a provoqué des retraits de la part des ménages à la recherche de meilleurs rendements ailleurs.

La dette publique est devenue une alternative populaire pour les épargnants, et les États de la zone euro profitent de l'appétit des épargnants, certains transférant d'importantes tranches de leurs programmes de financement aux ménages.

La Belgique, qui a déjà enregistré une bonne demande de la part des épargnants pour les ventes de titres de créance destinées aux investisseurs individuels, a spécialement conçu la nouvelle obligation pour concurrencer les dépôts bancaires.

L'obligation à un an sera rémunérée à un taux de 3,3 %, contre 2,8 % pour les dépôts en cours d'une durée inférieure ou égale à deux ans, selon la banque centrale belge.

"L'écart entre les intérêts perçus par les banques et ceux qu'elles versent aux épargnants reste trop important", indique un communiqué publié sur le site web du ministre des finances annonçant les conditions de l'obligation.

"Nous voulons stimuler la concurrence et encourager les banques à augmenter leurs taux d'intérêt.

Jeudi, le premier jour de la vente, les épargnants ont acheté au moins 828 millions d'euros de dette, a déclaré à Reuters Jean Deboutte, directeur de l'agence belge de la dette.

Ce chiffre ne tient pas compte des ordres d'achat passés par les épargnants par l'intermédiaire de leurs banques, ce qui signifie que la demande est déjà probablement supérieure à 1 milliard d'euros, a déclaré M. Deboutte, soit bien plus que les 390 millions d'euros que la Belgique a levés auprès des épargnants depuis le début de l'année. La vente se terminera le 31 août.

La demande, bien que forte, ne représente qu'une infime partie des centaines de milliards d'euros de dépôts belges.

Néanmoins, M. Deboutte a déclaré que certaines banques belges avaient déjà augmenté leurs taux à la suite de la mise en place de la nouvelle obligation.

"Je pense que cela incitera les banques à faire davantage", a-t-il déclaré, tout en ajoutant que les banques inondées de liquidités pourraient ne pas s'inquiéter des sorties de fonds.

L'échéance d'un an de l'obligation reflète les comptes d'épargne qui augmentent la rémunération des épargnants s'ils bloquent leur argent pendant un an. Le gouvernement a accepté un projet de loi en attente d'approbation réduisant la retenue à la source que les acheteurs devront payer à 15 % pour rendre l'obligation plus attrayante, contre 30 % pour le reste de ses obligations de détail.

(1 dollar = 0,9238 euro)