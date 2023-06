Les hausses de taux de la BCE prennent plus de temps que d'habitude à se répercuter : Schnabel

Les hausses de taux d'intérêt de la Banque centrale européenne pourraient prendre plus de temps que d'habitude pour se répercuter sur l'économie réelle et leur impact pourrait être plus atténué que d'habitude, a déclaré Isabel Schnabel, membre du conseil d'administration de la BCE, dans un entretien accordé à un journal.

La BCE a relevé ses taux de 375 points de base au cours de l'année écoulée dans l'espoir de maîtriser l'inflation et les investisseurs s'attendent à deux autres hausses légères en juillet, car la croissance des prix à la consommation pourrait mettre des années à retomber à 2 %. "Étant donné la pénurie actuelle de travailleurs, on peut s'attendre à ce que la transmission de la politique monétaire soit plus faible que d'habitude", a déclaré Mme Schnabel dans un article publié mercredi par le journal belge De Tijd. Mme Schnabel a ajouté que les prêts à taux fixe sont également devenus plus fréquents et qu'il faudra peut-être plus de temps qu'auparavant pour voir l'impact du resserrement de la politique monétaire, étant donné que les conditions de prêt sont réévaluées sur plusieurs années. "Étant donné la grande incertitude quant à la persistance de l'inflation, les coûts d'une action insuffisante continuent d'être plus élevés que les coûts d'une action excessive", a déclaré M. Schnabel, responsable des opérations de marché de la BCE. Si la politique n'était pas assez énergique, l'inflation s'enracinerait et il deviendrait plus coûteux de la combattre, a-t-elle ajouté. Mme Schnabel a minimisé la récente baisse de l'inflation sous-jacente, affirmant que même un pic de l'indicateur ne serait pas "suffisant pour crier victoire", car elle attend des preuves plus convaincantes que la croissance des prix retombera à 2 % en temps voulu. Elle a également minimisé la valeur des propres projections de la BCE, arguant que les estimations ponctuelles sont trompeuses car ce type de précision n'est pas possible. "Plutôt que d'expliquer constamment l'inexactitude des projections, il serait préférable pour notre crédibilité de les publier avec des intervalles de confiance", a-t-elle déclaré. "La transparence renforcera notre crédibilité, même si je ne nie pas qu'il est difficile de communiquer clairement sur ce sujet.