Les marchés boursiers asiatiques ont été mitigés mercredi, les inquiétudes liées à la croissance pesant sur les actions chinoises, tandis que les actions ont augmenté au Japon et en Australie après que les bénéfices des entreprises américaines et les données sur le commerce de détail aient renforcé les espoirs de la plus grande économie du monde d'éviter une récession.

L'inflation plus élevée que prévu a brièvement augmenté le dollar néo-zélandais et a alimenté les nerfs avant la publication de l'indice des prix à la consommation (IPC) de la Grande-Bretagne à 0600 GMT. Tesla, Goldman Sachs et Netflix publient leurs résultats mercredi.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon a été entraîné 0,6 % plus bas par une baisse de 1,2 % pour le Hang Seng. Il a chuté quotidiennement depuis que les données de croissance de la Chine, lundi, ont mis en évidence la reprise chancelante de la pandémie dans le pays.

Le Nikkei japonais a augmenté de 0,9 % et a atteint un sommet en deux semaines. Les marchés à terme américains et européens sont restés stables.

Les ventes au détail américaines ont été inférieures aux prévisions, mais les ventes de base, qui excluent les aliments, le carburant et les matériaux de construction, ont augmenté de 0,6 % en juin, ce qui a incité les économistes à revoir à la hausse leurs prévisions concernant le produit intérieur brut (PIB).

"Vous pouvez sentir la probabilité d'un atterrissage en douceur", a déclaré Tapas Strickland, responsable de l'économie de marché à la National Australia Bank de Sydney. "L'inflation de base est en baisse et les consommateurs ont le vent en poupe.

L'influent indicateur de suivi du PIB de la Fed d'Atlanta prévoit une croissance annuelle de l'économie américaine de 2,4 % au deuxième trimestre, ce qui est légèrement supérieur à la prévision de 2,3 % faite une semaine plus tôt.

Les actions des grandes banques américaines ont fortement augmenté grâce à des résultats solides. Les actions de Microsoft ont bondi de 4 %, ajoutant 100 milliards de dollars à la valeur du marché, après que l'entreprise a annoncé des frais pour les fonctions d'intelligence artificielle dans les logiciels de bureautique, une première étape importante dans la monétisation du potentiel de l'IA.

RISQUES D'INFLATION

Les données sur l'inflation britannique constituent le prochain défi majeur pour les marchés qui espèrent que les hausses de prix sont en train d'être maîtrisées. Une surprise à la baisse, comme cela s'est produit au Canada mardi et aux États-Unis la semaine dernière, pourrait déclencher un vaste rallye dans les actifs à risque.

Inflation en Nouvelle-Zélande

s'est établie à 6 % en glissement annuel, soit moins que les 6,7 % enregistrés un mois plus tôt, mais plus que prévu, ce qui a entraîné une hausse des taux de swap à deux ans, les marchés estimant que les taux resteront élevés plus longtemps.

Le dollar néo-zélandais a grimpé jusqu'à 0,6315 $ avant de retomber à 0,6259 $ alors que le dollar américain s'est redressé avec l'aide d'un euro plus faible.

Klaas Knot, membre du conseil d'administration de la Banque centrale européenne (BCE), a déclaré mardi que des augmentations au-delà de la réunion de la semaine prochaine n'étaient "en aucun cas une certitude", ce qui a fait chuter l'euro d'un plus haut de 17 mois. L'euro s'est échangé pour la dernière fois à 1,2220 dollar.

"C'est peut-être la première fois qu'un faucon connu au sein de la BCE soutient l'opinion des marchés selon laquelle nous sommes proches de la fin du cycle de hausse en Europe", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez le courtier Pepperstone à Melbourne.

Les remarques ont également entraîné une hausse des obligations européennes, des gilts et des bons du Trésor qui s'est étendue aux obligations souveraines asiatiques mercredi.

Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont baissé de 2 points de base à 3,7717%.

Le yen est tombé à son plus bas niveau en une semaine, à 139,43 pour un dollar, et les obligations d'État japonaises se sont redressées après que le gouverneur de la Banque du Japon s'en est tenu à son scénario selon lequel les changements de politique ne se feront pas avant un certain temps.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent sont restés stables à 79,42 dollars le baril, après avoir progressé mardi. L'or a maintenu les gains obtenus grâce à la baisse des rendements et a acheté 1 975 dollars l'once.