Les rendements des emprunts d'État de la zone euro ont peu évolué vendredi, les obligations conservant leurs gains après un puissant rallye de deux jours déclenché par des chiffres d'inflation américains peu encourageants.

Le rendement des obligations allemandes à 10 ans a baissé de 2 points de base (pb) à 2,448% vendredi. Il était en passe de connaître sa plus forte baisse hebdomadaire depuis le début du mois de juin, soit une diminution de 19 points de base depuis lundi. Les rendements baissent lorsque les prix augmentent, et vice versa.

Les données de mercredi ont montré que l'inflation américaine était de 3 % en juin, le taux le plus faible depuis mars 2021. Cela a fait naître l'espoir que les banques centrales mondiales pourraient ne pas avoir à relever davantage les taux d'intérêt, ce qui a entraîné une forte baisse des rendements obligataires.

Le rendement de l'Italie à 10 ans était en baisse de 1 pb à 4,144 % vendredi, après avoir perdu 27 pb au cours des deux séances précédentes. Cette obligation est souvent considérée comme une référence pour les pays les plus endettés de la zone euro.

"Nous sommes fermement convaincus que les rendements des principaux emprunts d'État à 10 ans ont atteint leur maximum, à l'exception du Royaume-Uni", a déclaré Alexander Pelteshki, cogestionnaire du fonds Aegon Strategic Bond Fund, dans des commentaires envoyés par courriel.

"L'ère des augmentations de taux importantes et anticipées est révolue - à partir de maintenant, nous nous attendons à des ajustements progressifs des taux directeurs qui seront largement basés sur des données.

Bien que les analystes et les traders ne s'attendent plus qu'à une seule hausse des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale américaine, ce qui porterait les taux dans une fourchette de 5,25 % à 5,5 %, le marché est plus divisé en ce qui concerne la Banque centrale européenne.

Les opérateurs qui parient sur l'évolution des taux d'intérêt ont légèrement revu à la baisse leurs prévisions concernant le point culminant des taux de la BCE après la publication des chiffres de l'inflation aux États-Unis. Ils les voient maintenant augmenter jusqu'à un peu moins de 4 %, alors qu'ils prévoyaient une hausse légèrement supérieure à 4 % en début de semaine. Les taux se situent actuellement à 3,5 %.

Le rendement des obligations allemandes à deux ans, qui est sensible aux changements dans les attentes en matière de taux d'intérêt, était en hausse de 1 pb à 3,232 % vendredi, après une baisse de 14 pb au cours des deux séances précédentes.

Le stratège de la Société Générale, Jorge Garayo, a conseillé aux clients d'acheter des obligations en prévision de nouvelles baisses des rendements, dans une note de recherche jeudi, bien qu'il ait dit que ce ne serait pas une voie directe.

Les rendements des obligations à court terme de la zone euro ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis des années la semaine dernière, les investisseurs se préparant à de nouvelles hausses des taux de la BCE. Le rendement allemand à deux ans a atteint son plus haut niveau en 15 ans, à 3,393 %, avant de chuter après la publication du rapport sur l'inflation aux États-Unis.

Le procès-verbal de la dernière réunion de la BCE, publié jeudi, a montré que les décideurs politiques pensaient qu'ils pourraient avoir besoin de continuer à augmenter les taux d'intérêt après ce mois.

"Les marchés pourraient rester agités cet été alors qu'ils réfléchissent à la date d'un pivot de la BCE", a déclaré M. Garayo de SocGen.

"Nous nous attendons toujours à ce que les rendements diminuent graduellement, car l'inflation reste rigide, ce qui empêchera une chute brutale des rendements.