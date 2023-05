Les prêts bancaires de la zone euro ont de nouveau ralenti en avril, ce qui plaide en faveur d'une hausse prudente des taux d'intérêt dans les mois à venir, étant donné que la faible croissance et la hausse des coûts d'emprunt réduisent déjà la demande de crédit, selon les données de la Banque centrale européenne (BCE) publiées mardi.

La BCE a relevé ses taux au rythme le plus rapide jamais enregistré au cours de l'année écoulée pour lutter contre l'inflation élevée, affaiblissant la demande de crédit bancaire et ralentissant tous les secteurs, du marché de l'immobilier à la construction et aux dépenses de consommation.

La croissance des prêts aux entreprises dans le bloc monétaire de 20 nations a ralenti à 4,6 % en avril, contre 5,2 % le mois précédent, tandis que la croissance du crédit aux ménages a chuté à 2,5 %, contre 2,9 %, les turbulences bancaires du mois de mars ayant probablement aussi constitué un frein.

"Les faibles données monétaires d'avril s'ajoutent aux perspectives économiques moroses pour le reste de l'année 2023 et fournissent un argument en faveur des colombes lors des prochaines réunions de la Banque centrale européenne", a déclaré Bert Colijn, économiste chez ING.

De nombreux décideurs politiques et investisseurs financiers prévoient encore deux hausses des taux de la BCE dans les mois à venir, ce qui porterait le taux de dépôt à 3,75 % d'ici juillet, mais le jury ne s'est pas encore prononcé sur la nécessité de prendre d'autres mesures.

Si l'inflation globale a fortement baissé, la croissance sous-jacente des prix continue de s'accélérer en raison de la forte demande de services, un secteur normalement moins touché par les hausses de taux.

Les banques ont déjà prévenu qu'elles s'attendaient à resserrer encore l'accès au crédit ce trimestre, en réponse à la hausse des coûts de financement et à la prudence générale due à la faiblesse de la croissance économique.

Le flux mensuel de prêts aux ménages n'était que de 2 milliards d'euros en avril, tandis que dans le cas des entreprises, il était négatif de 2 milliards d'euros.

La croissance de la mesure M3 de l'argent circulant dans la zone euro a ralenti à 1,9 % contre 2,5 %, ce qui est inférieur aux attentes de 2,1 % d'une enquête Reuters.