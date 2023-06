Même si certains aspirent à retrouver la familiarité d'avant la pandémie après trois années de disruptifs économiques mondiaux, la zone euro n'a peut-être pas envie ou besoin d'y retourner.

L'une des plus grandes questions qui se posent sur les marchés mondiaux est de savoir à quel point les changements provoqués par le COVID-19 - et le choc énergétique qui a suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie - seront durables sur le comportement économique, la croissance et l'inflation dans le monde entier.

Il y a généralement deux camps : l'un qui suppose un retour à une croissance lente, l'autre qui esquisse un monde instable où l'inflation, les coûts d'emprunt et les réalignements "géoéconomiques" seront plus élevés.

Les décideurs politiques qui luttent encore contre la flambée de l'inflation et l'accumulation de la dette affirment qu'il est trop tôt pour le dire. Et la mise à jour de la Banque mondiale de cette semaine décrit l'économie mondiale comme étant toujours "entravée" par trois années de chocs et avec des perspectives toujours "précaires".

La vision à cinq ans du géant des fonds obligataires Pimco parle d'une possible fin de l'ère des "politiques de réduction de la volatilité", laissant les marchés dans la perspective d'une "volatilité accrue" et de répliques.

Pourtant, des signes épars indiquent que le monde d'avant la pandémie est en train de réapparaître : les prix de l'énergie et l'inflation diminuent progressivement, les pénuries de main-d'œuvre s'atténuent et les voyages transfrontaliers reprennent.

L'indice des pressions sur la chaîne d'approvisionnement mondiale de la Réserve fédérale de New York est tombé en mai à son niveau le plus bas depuis 25 ans.

Et même sur les marchés financiers - également confrontés à une année de fortes hausses des taux d'intérêt et à des poches de stress bancaire - l'"indice de la peur" de Wall street, qui mesure la volatilité des marchés boursiers, est tombé cette semaine à son niveau le plus bas depuis avant le début de la pandémie en 2020.

La situation en Europe, qui se trouve en première ligne du conflit ukrainien et qui est contrainte de repenser son approvisionnement en gaz naturel en raison de la fermeture des gazoducs par la Russie, est encore plus difficile à cerner.

Le consensus sur le cycle économique de la zone euro s'est inversé deux fois en l'espace de six mois, passant de l'angoisse de la récession au soulagement et vice-versa.

Aujourd'hui, les derniers chiffres économiques, qui laissent présager un retour encore plus fâcheux aux tendances d'avant 2020, commencent eux aussi à faire état de déceptions et de contre-performances.

Alors que les taux d'intérêt augmentent après des années à des niveaux proches de zéro, les indices de "surprise" économique pour l'Union européenne ont chuté à leur niveau le plus négatif depuis le lendemain de l'invasion de l'Ukraine et de l'explosion des prix du gaz l'été dernier.

Cela s'est produit alors même que les équivalents mondiaux continuent d'égaler les prévisions et que la version américaine est remontée en territoire consensuel. À tel point que l'écart entre les indices de surprise de la zone euro et des États-Unis est le plus important depuis 2020.

Sur les marchés, l'envolée de l'euro depuis le dernier trimestre de l'année dernière s'estompe à nouveau face à un dollar revigoré. Il en va de même pour la surperformance des actions de la zone euro au cours de l'année écoulée.

CAS D'EMBELLIE

Le retour de l'angoisse cyclique s'accompagne d'une vieille rengaine.

Des doutes de longue date ont refait surface quant à la place de l'Europe dans un monde potentiellement en voie de démondialisation, avec une dette élevée et une main-d'œuvre vieillissante. À cela s'ajoutent des craintes pour la compétitivité de son industrie, la Chine remontant la chaîne de valeur et rivalisant avec elle, tandis que l'Europe reste à la traîne de l'économie numérique américaine, désormais alimentée par l'IA, et lutte pour conserver l'accès à des importations de matières premières onéreuses.

Mais il y a aussi un point de vue plus positif. Elle montre que le coup de tonnerre de la pandémie a peut-être sorti la zone de sa torpeur.

Dans un rapport publié cette semaine et intitulé "The Bull Case For Europe", Davide Oneglia, économiste chez TS Lombard, insiste sur le fait que le changement de dosage des politiques fiscales et monétaires de la zone euro dû à la pandémie pourrait avoir des effets "profondément positifs" sur la croissance et les actifs à long terme.

"L'ancien modèle de croissance basé sur les exportations (de la zone euro) est mort - mais c'est une bonne nouvelle", a-t-il déclaré, ajoutant que la nouvelle vague d'investissements publics, l'écologisation de l'économie et la tension sur le marché de l'emploi renforcent la demande intérieure dans un contexte de signes de reprise de la productivité.

"Les récits du marché sur la croissance à long terme de la zone euro semblent exagérément pessimistes", a-t-il déclaré. "Ne craignez pas la disparition de l'ancien modèle de croissance dysfonctionnel de la zone euro.

Le principal argument de M. Oneglia est qu'une décennie de pressions sur l'équilibre budgétaire, d'argent flou et de dépendance à l'égard de la "dévaluation interne" pour retrouver la compétitivité est révolue. Et ce n'est de toute façon plus facultatif dans un monde remodelé par le découplage technologique de la Chine, qui devient désormais un rival pour les marchés industriels plutôt qu'un marché d'exportation.

La pandémie a marqué un "tournant", a-t-il déclaré. Le tableau d'ensemble est celui d'un changement complet de modèle qui l'emporte sur les aléas cycliques.

En outre, la fin de la période de taux zéro pourrait également contribuer à stimuler la productivité globale en mettant fin à l'activité d'un grand nombre d'entreprises "zombies" - des sociétés endettées et déficitaires maintenues en vie grâce à des emprunts extraordinairement bon marché - et en libérant des capitaux pour de nouvelles entreprises plus innovantes.

En cas de succès, la zone euro pourrait ne jamais revenir au monde d'avant la pandémie.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.