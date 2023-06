Les rendements à court terme de la zone euro ont brièvement touché des sommets plurimensuels mercredi avant la décision de la Réserve fédérale américaine, qui devrait suspendre les hausses de taux d'intérêt après que les données ont montré que l'inflation s'est ralentie le mois dernier.

Mais les marchés s'attendent toujours à ce que la Fed resserre sa politique plus tard dans l'été, car l'inflation de base - qui exclut les prix volatils de l'énergie et des denrées alimentaires - reste élevée, tandis que les investisseurs ont cru à la communication de la banque centrale selon laquelle les taux resteront élevés plus longtemps.

"La révision des attentes de la Fed a été massive au cours des deux derniers mois après la résolution de la crise bancaire et du plafond de la dette", a déclaré Jussi Hiljanen, stratégiste en chef pour les taux en euros et en dollars chez SEB.

"Les prix du marché pour une nouvelle hausse en juillet sont assez élevés et j'ai du mal à voir pourquoi cela va fondamentalement changer de sitôt."

En mars, les traders avaient prévu jusqu'à trois baisses de taux de 25 points de base (pb) de la part de la Fed avant la fin de l'année, lorsque les problèmes des banques régionales américaines ont suscité des inquiétudes quant à une véritable crise bancaire.

Mais à mesure que les inquiétudes concernant la santé du système bancaire s'estompaient, les marchés ont commencé à se recentrer sur les perspectives d'inflation et de croissance, et comme l'inflation reste supérieure à l'objectif de la banque centrale, on s'attend à ce que les taux d'intérêt restent plus longtemps à un niveau élevé.

La Banque centrale européenne (BCE) annonce sa décision de politique générale jeudi, date à laquelle une hausse des taux de 25 points de base est intégrée dans les prix du marché, tandis qu'une majorité s'attend également à une nouvelle hausse des taux en juillet.

Les contrats à terme sur le taux à court terme de l'euro (ESTR) de la BCE pour novembre 2023 se situaient autour de 3,7 %, ce qui implique que le marché s'attend à un taux de dépôt de la BCE de 3,8 %, soit environ deux nouvelles hausses de 25 points de base.

"Les attentes sont cimentées pour la réunion de demain et une nouvelle hausse de 25 points de base est presque entièrement prévue pour juillet. Je pense que les prix du marché sont corrects", a déclaré M. Hiljanen de SEB.

Le rendement à deux ans de l'Allemagne, sensible à la politique monétaire, a augmenté de 2,5 points de base à 3,061%, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 10 mars à 3,095%.

Les rendements à deux ans en France et en Espagne ont également atteint leur plus haut niveau depuis la mi-mars.

Le rendement à 10 ans de l'Allemagne, la référence de la zone euro, était en hausse de 3,3 points de base à 2,459 %, après avoir augmenté de 4,5 points de base mardi.

Les analystes ont déclaré que les transactions de mercredi sur les obligations d'État de la zone euro pourraient être plus calmes que d'habitude, étant donné que la décision sur les taux de la Fed arrive après la clôture du marché et avant celle de la BCE.

Le rendement italien à 10 ans a augmenté de 1,5 point de base à 4,081%, ce qui signifie que l'écart de rendement très surveillé entre les rendements italiens et allemands à 10 ans s'est resserré à environ 160 points de base, non loin de son niveau le plus serré depuis avril 2022 à 158 points de base.

Les rendements en Grande-Bretagne se sont stabilisés, mais le rendement à deux ans a brièvement atteint son niveau le plus élevé en 15 ans après que les données du marché de l'emploi, qui étaient inattendues, aient renforcé les attentes d'un nouveau resserrement de la part de la Banque d'Angleterre. (Reportage de Samuel Indyk, édition de Kim Coghill et Mark Potter)