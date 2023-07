Les rendements des obligations d'État à long terme de la zone euro ont terminé la semaine au milieu de leur fourchette, les investisseurs ayant mis en balance les remarques pessimistes des responsables de la Banque centrale européenne et les signaux de ralentissement de l'inflation avec les données solides sur l'emploi aux États-Unis.

Les coûts d'emprunt de la zone euro ont récemment chuté après que les données de la Grande-Bretagne et des États-Unis aient montré que l'inflation ralentissait, et que les responsables de la BCE, y compris le chef de la banque centrale néerlandaise Klaas Knot, aient déclaré qu'une augmentation des taux en septembre pourrait ne pas être nécessaire.

Des données ont montré jeudi que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a diminué de manière inattendue la semaine dernière, ce qui renforce les attentes de la Réserve fédérale qui pourrait continuer à augmenter les taux d'intérêt si l'économie reste forte.

Certains analystes prévoient que la hausse des taux attendue lors de la réunion de la BCE la semaine prochaine pourrait être la dernière de ce cycle, si les données économiques d'ici à septembre confirment que les pressions inflationnistes s'estompent.

Les marchés monétaires tablent actuellement sur une hausse de 25 points de base des taux d'intérêt de la BCE la semaine prochaine et sur une probabilité d'environ 55 % d'une nouvelle hausse en septembre.

Le rendement des obligations d'État allemandes à 10 ans, l'indice de référence de l'Union européenne, est resté stable à 2,45 %.

Il a atteint son plus haut niveau depuis le 9 mars à 2,679% le 10 juillet et est resté au-dessus de 2,15% depuis le début du mois d'avril.

Il a été très volatil pendant quelques semaines après le 10 mars, lorsque les craintes d'une crise bancaire ont poussé les investisseurs à se réfugier dans des valeurs sûres, ce qui a fait baisser les rendements.

Les investisseurs attendent la réunion de la BCE jeudi prochain et la réunion du Comité de l'open market de la Réserve fédérale qui se termine mercredi prochain.

Il s'agira de voir si Christine Lagarde, présidente de la BCE, réaffirme qu'il reste du chemin à parcourir pour ramener les taux à des niveaux suffisamment restrictifs.

Les analystes s'attendent à ce que Mme Lagarde fournisse des "orientations purement basées sur les données" - ce qui signifie qu'elle ne mentionnera pas qu'un nouveau resserrement est nécessaire - ou qu'elle insistera sur la conditionnalité et l'incertitude dans tout commentaire sur la politique future.

"Les perspectives de taux inférieurs aux taux à terme à court terme et supérieurs aux taux à terme à plus long terme devraient encore ouvrir la porte à des rendements plus faibles, étant donné que l'incertitude est une fonction du temps", a déclaré Christoph Rieger, responsable des taux à la Commerzbank, après avoir soutenu que la BCE ne signalera pas clairement une nouvelle hausse lors de la réunion suivante.

Le rendement des obligations d'État allemandes à deux ans, le plus sensible aux attentes en matière de taux d'intérêt, a baissé d'un point de base pour atteindre 3,25 %. Il n'est plus qu'à 14 points de base de 3,393 %, son plus haut niveau depuis octobre 2008, atteint le 6 juillet.

Les contrats à terme sur le taux à court terme de l'euro (ESTR) de la BCE ont montré un pic en décembre 2023 à 3,9 %, ce qui implique que le marché s'attend à un taux de dépôt de 4 % d'ici la fin de l'année.

Certains analystes ont déclaré que les marchés ne seraient pas surpris si la BCE mettait en pause son resserrement en septembre et relevait à nouveau ses taux lors de la réunion suivante.

Le rendement des obligations d'État italiennes à 10 ans, la référence pour la périphérie de la zone euro, a baissé de 1,5 point de base à 4,09 %, l'écart entre les rendements italiens et allemands à 10 ans se resserrant à 163 points de base. (Reportage de Stefano Rebaudo, édition d'Andrew Heavens)