Les rendements des obligations d'État allemandes à long terme ont atteint un nouveau plus bas de deux semaines mardi, alors que les récentes données économiques suggèrent que le cycle de resserrement de la Banque centrale européenne pourrait bientôt se terminer.

Les paris du marché sur le taux terminal de la BCE sont restés stables autour de 4 %, mais certains analystes ont avancé que la banque centrale pourrait réviser ses prévisions d'inflation en septembre, laissant le taux de facilité de dépôt à 3,75 %. Le taux de dépôt est de 3,5 % et la plupart des analystes s'attendent à une hausse de 25 points de base la semaine prochaine.

Les marchés monétaires estiment à 95 % la probabilité d'une hausse de 25 points de base la semaine prochaine, et à 70 % la probabilité d'une nouvelle hausse des taux en septembre.

Le rendement des obligations d'État allemandes à 10 ans, la référence pour la zone euro, a chuté de 6,5 points de base à 2,388 %, son niveau le plus bas depuis le 3 juillet.

"La faiblesse des données chinoises a été le principal moteur des marchés à revenu fixe de la zone euro hier et aujourd'hui", a déclaré Joost van Leenders, stratégiste d'investissement principal chez Van Lanschot Kempen.

Les données de lundi ont montré que le produit intérieur brut chinois a augmenté de 6,3 % au deuxième trimestre, ce qui est inférieur aux prévisions des économistes.

Par ailleurs, les nouvelles en provenance de la zone euro sont restées faibles ces derniers temps.

La Bundesbank a déclaré lundi que l'économie allemande pourrait se contracter davantage cette année qu'elle ne le prévoyait il y a quelques semaines.

Le Fonds monétaire international (FMI) a déclaré lundi que la production économique de l'Allemagne pourrait se contracter légèrement cette année en raison du choc des prix de l'énergie et du resserrement des conditions financières.

Les analystes de la Deutsche Bank ont rappelé que le responsable politique de la BCE, Joachim Nagel, s'est montré prudent lundi quant à un nouveau mouvement de resserrement en septembre, déclarant que "nous verrons ce que les données nous diront", un ton clairement dépendant des données de la part de l'un des membres les plus optimistes du Conseil des gouverneurs.

"Nagel a peut-être semblé un peu plus prudent que d'habitude, mais je m'attends toujours à une hausse des taux en septembre, car la BCE aura probablement besoin de deux ou trois mois de données faibles sur l'inflation avant de décider de faire une pause", a déclaré M. van Leenders.

Les rendements allemands à deux ans, les plus sensibles aux variations des taux directeurs, ont baissé de 4,5 points de base à 3,21 %, non loin de leur plus haut niveau en près de 15 ans, à 3,393 %, atteint le 6 juillet.

Les contrats à terme de décembre 2023 sur le taux à court terme de l'euro de la BCE (ESTR) étaient à 3,92 %, ce qui implique que le marché s'attend à un taux de facilité de dépôt de 4,02 % d'ici la fin de l'année.

Les investisseurs attendent les données sur l'inflation britannique prévues pour mercredi, qui pourraient fournir de nouveaux indices sur l'atténuation de l'inflation, qui a commencé la semaine dernière lorsque les prix à la consommation américains ont montré leur plus faible augmentation annuelle en plus de deux ans en juin.

Le rendement des obligations d'État italiennes à 10 ans a baissé de 9 points de base pour atteindre 4,07 %, l'écart entre les rendements italien et allemand à 10 ans se resserrant à 168 points de base.

Les analystes ne voient pas de risques à court terme pour la dette souveraine italienne, car ils estiment que l'Italie a déjà atteint près de 70 % de son objectif de financement cette année. (Reportage de Stefano Rebaudo ; Rédaction de Sharon Singleton)