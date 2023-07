Les rendements allemands à deux ans se sont échangés près de leurs plus hauts niveaux depuis 15 ans mardi, les opérateurs du monde entier s'attendant à ce que les taux d'intérêt augmentent encore et restent élevés plus longtemps.

Le rendement du Schatz allemand à deux ans s'est établi à 3,31 %, sans changement dans les premiers échanges, mais non loin de son pic de la mi-mars de 3,385 %. Un dépassement de ce niveau l'amènerait à son plus haut niveau depuis 2008.

Le rendement du Bund à 10 ans était en hausse de 3 points de base (pb) à 2,46 %, mais largement au milieu de sa récente fourchette.

Kenneth Broux, responsable de la recherche, des changes et des taux chez Société Générale, a déclaré que les obligations d'État allemandes avaient suivi les mouvements des bons du Trésor américain et des gilts britanniques ces derniers jours.

"Personne ne veut être à découvert avant les minutes du FOMC et les données sur les emplois non agricoles, et, au Royaume-Uni, les prévisions d'inflation à un an ont augmenté à 5 % en juin, contre 4,7 % en mai", a-t-il déclaré.

Les rendements des obligations d'État britanniques à deux ans ont atteint leur plus haut niveau depuis juin 2008 lundi, à 5,406 %, en hausse de plus de 14 points de base par rapport à la clôture de vendredi, alors que les attentes d'une hausse des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre ont continué à augmenter, soutenues par les données sur les attentes en matière d'inflation.

Le comité de fixation des taux de la Réserve fédérale américaine publie le procès-verbal de sa réunion de juin mercredi et les données toujours très attendues sur la masse salariale sont attendues vendredi.

Une nouvelle hausse des taux de 25 points de base de la part de la Fed lors de sa réunion de juillet est pratiquement acquise, et les opérateurs ont abandonné les paris antérieurs de réduction des taux d'ici la fin de l'année.

Les marchés américains sont fermés pour les vacances du 4 juillet, mais le rendement à deux ans aux États-Unis était à 4,94 % et le rendement à 10 ans à 3,85 %, ce qui laisse la courbe de rendement américaine, comme celles des autres pays, fortement inversée.

La sous-performance des obligations à plus long terme mardi a permis à la courbe des taux allemands à 2-10 ans d'être un peu moins inversée, à -85,9 points de base. Elle a atteint 90,8 points de base lundi, sa plus forte inversion depuis plus de 30 ans.

"Il faut remonter à 1992 pour trouver un degré d'inversion aussi prononcé sur l'écart entre le Bund et le 2/10. À l'époque, l'Allemagne devait également faire face à une inflation élevée dans le sillage de la réunification, et ce boom post-réunification s'est transformé en récession en 1993", ont déclaré les analystes de la DZ Bank dans une note matinale.

Les rendements à court terme de la zone euro, qui évoluent à l'inverse des prix, ont fortement augmenté au cours du deuxième trimestre de l'année, les investisseurs pariant que la BCE devra relever les taux d'intérêt plus que prévu pour maîtriser une inflation tenace.

En revanche, les rendements à plus long terme ont plus ou moins stagné, car les investisseurs s'attendent à ce que ces hausses de taux conduisent finalement à une récession.

Le responsable politique de la Banque centrale européenne, Joachim Nagel, a réaffirmé lundi que la BCE avait encore du chemin à faire en matière de relèvement des taux d'intérêt et a déclaré qu'elle devrait également réduire son bilan dans les années à venir, même si les réactions contre un resserrement accru du crédit se font de plus en plus vives.

Le rendement italien à 10 ans, la référence pour la périphérie de la zone euro, a augmenté de 3 points de base à 4,18 %, bien que le rendement italien à deux ans ait diminué de 3 points de base à 3,95 %.