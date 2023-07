Les rendements de la zone euro ont baissé après des données économiques faibles, tandis que les prix des obligations espagnoles ont suivi leurs pairs après qu'aucun vainqueur clair n'ait émergé des élections générales dans le pays.

Les résultats du vote de dimanche n'ont laissé ni le bloc de gauche ni le bloc de droite avec un chemin facile pour former un gouvernement, laissant les petits partis régionaux basques et catalans comme des faiseurs de roi potentiels.

Le Parti populaire (PP) de centre-droit et le parti d'extrême droite Vox ont remporté 169 sièges parlementaires, tandis que les socialistes (PSOE) au pouvoir et le parti d'extrême gauche Sumar en ont obtenu 153, bien loin des 176 sièges nécessaires pour obtenir la majorité.

Les analystes ont déclaré que l'instabilité politique pourrait peser sur les prix des obligations, mais ils ont également souligné que les deux principaux partis s'étaient engagés à respecter la discipline budgétaire et la stabilité macroéconomique.

"Les marchés financiers s'inquiètent d'une impasse politique, mais pour le moment, ils s'intéressent probablement plus aux réunions de la banque centrale qu'à la politique locale, car les obligations espagnoles ne sont pas moins performantes que leurs homologues", a déclaré Andrzej Szczepaniak, économiste chez Nomura.

"Toutefois, avec une telle incertitude politique, l'Espagne pourrait être moins engagée dans la réduction de sa dette publique, tandis que l'UE pourrait retarder l'approbation du nouveau pacte de stabilité", a-t-il ajouté.

Les rendements des obligations d'État espagnoles à 10 ans ont baissé de 2,5 points de base (pb) pour atteindre 3,41 %, l'écart entre les obligations espagnoles et allemandes restant stable à 103,2 pb.

Les investisseurs se sont concentrés sur les données de l'indice des directeurs d'achat (PMI) qui pourraient affecter les perspectives de la politique de la Banque centrale européenne.

La BCE semble prête à appuyer sur la gâchette d'augmentation des taux jeudi, mais ce qu'elle fera après juillet est moins certain et les marchés financiers ont besoin d'une certaine orientation.

L'activité des entreprises allemandes et françaises s'est contractée en juillet, augmentant la probabilité d'une récession, tout en suggérant qu'un processus de déflation pourrait être bien engagé.

Le ralentissement de l'activité économique dans l'ensemble de la zone euro s'est aggravé beaucoup plus que prévu.

Le rendement des obligations d'État allemandes à 10 ans, la référence de la zone euro, a baissé de 3 points de base à 2,40 %.

"Avec une inflation en baisse rapide et une économie sur le dos, je pense que les marchés sous-estiment les vents changeants au sein du Conseil des gouverneurs de la BCE, et ont donc tort d'évaluer à 60 % la probabilité d'une hausse des taux de 25 points de base en septembre, et à 88 % la probabilité de taux à 4,0 % d'ici la fin de l'année", a déclaré Erik F. Nielsen, conseiller économique en chef d'Unicredit Group, dans des commentaires publiés ce dimanche.

Les contrats à terme sur le taux à court terme de l'euro de la BCE (ESTR) prévoient un taux de facilité de dépôt de 3,95 % d'ici la fin de l'année, tandis que les paris sur les marchés monétaires prévoient environ 50 % de chances d'une hausse des taux en septembre.

Le rendement italien à 10 ans a baissé de 2,5 points de base, l'écart entre les rendements italiens et allemands se resserrant de 2 points de base pour atteindre 164 points de base. (Rapporté par Stefano Rebaudo ; édité par Toby Chopra)