Les rendements des obligations d'État de la zone euro devraient terminer la semaine en baisse de quelques points de base après que les données américaines aient soutenu l'opinion selon laquelle la Réserve fédérale interrompra son resserrement en juin.

Les investisseurs ont mis en balance la faiblesse des données économiques américaines avec la faiblesse de l'inflation dans la zone euro et les remarques optimistes des responsables de la Banque centrale européenne qui ont réaffirmé que la BCE avait encore du chemin à parcourir.

Une enquête de la BCE a montré jeudi que les consommateurs avaient relevé leurs prévisions d'inflation en mars pour la première fois depuis octobre de l'année dernière, même si le taux de croissance des prix a baissé.

Aux États-Unis, le blocage des négociations sur le relèvement du plafond de la dette publique et les craintes renouvelées d'une crise bancaire régionale ont renforcé les inquiétudes quant à l'entrée des États-Unis en récession.

Les données américaines ont montré jeudi que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a bondi la semaine dernière pour atteindre le niveau le plus élevé depuis fin 2021, tandis que les prix à la production américains ont légèrement rebondi en avril.

Le rendement des obligations allemandes à 10 ans a augmenté de 3,5 points de base (pb) à 2,25% et devrait clôturer la semaine en baisse de 4 pb.

Le rendement des obligations allemandes à 2 ans, le plus sensible aux attentes concernant les taux d'intérêt, était en hausse de 4 points de base à 2,62%, après avoir baissé de 0,5 point de base depuis le début de la semaine.

Après les récentes remarques des responsables de la BCE, les investisseurs ont choisi de se concentrer sur le responsable politique français François Villeroy de Galhau, qui a déclaré mercredi que la BCE avait presque terminé sa campagne de relèvement des taux d'intérêt et que de nouvelles hausses seraient "plus marginales".

"Je pense que les membres du conseil d'administration de la BCE s'inquiètent davantage d'un ralentissement économique aux États-Unis et des répercussions possibles sur la zone euro", a déclaré Andrzej Szczepaniak, économiste européen chez Nomura, qui prévoit deux autres hausses de taux de 25 points de base en juin et en juillet.

Les paris du marché monétaire sur les futures hausses de taux ont légèrement augmenté au cours de la semaine. Le taux à terme de septembre 2023 de la BCE pour le taux à court terme de l'euro était de 3,61 %, ce qui implique des attentes pour un taux de facilité de dépôt de la BCE de 3,7 % d'ici l'automne.

Le rendement des obligations d'État italiennes à 10 ans a augmenté de 2,5 points de base à 4,14 % et devrait terminer la semaine en baisse de 5,5 points de base.

L'écart entre les rendements italien et allemand à 10 ans - un indicateur du sentiment des investisseurs à l'égard des pays les plus endettés de la zone euro - était de 188 points de base, montrant un resserrement hebdomadaire de 3 points de base.

Les marchés n'ont pas été préoccupés par la révision de la note souveraine de l'Italie par l'agence Fitch, prévue plus tard dans la session.

Certains analystes s'attendent à ce que l'agence de notation confirme son évaluation - BBB avec une perspective stable - tout en signalant les risques liés à la faiblesse de la croissance à moyen terme et à l'endettement public élevé en un temps utile de hausse des taux d'intérêt.

Mais selon Citi, "l'Italie risque de se voir attribuer une nouvelle perspective négative par Fitch", ce qui pourrait se traduire par un élargissement spontané de 10 points de base de l'écart de rendement entre l'Italie et l'Allemagne.

Les analystes de Citi ont fait valoir qu'un tel mouvement augmenterait la sensibilité des obligations périphériques - celles de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal et de la Grèce - aux déclencheurs de baisse, qui peuvent provenir d'une accélération du resserrement quantitatif de la BCE ou d'un affaiblissement de la croissance économique.

"Alors que la perspective stable de la notation BBB semble être menacée, notamment après l'action négative de Fitch sur la France il y a deux semaines, il semble plus probable que Fitch ne procède pas à l'évaluation de l'Italie cette semaine", a déclaré Christoph Rieger, responsable de la recherche sur les taux et le crédit chez Commerzbank.

"L'examen de Moody's la semaine prochaine sera plus pertinent, car toute action de notation négative conduirait à une notation de pacotille", a-t-il ajouté.

Fitch a abaissé la note de crédit souveraine de la France d'un cran à "AA-", déclarant que les mesures budgétaires sont plus faibles que celles de ses pairs, et qu'elle s'attend à ce que la dette publique/PIB reste sur une tendance modeste à la hausse. (Reportage de Stefano Rebaudo, complément d'information de Dhara Ranasinghe ; rédaction de Sonali Paul et Sharon Singleton)