Les coûts d'emprunt de la zone euro ont été mitigés lundi, les traders surveillant les mouvements des bons du Trésor américain tout en continuant à évaluer les attentes selon lesquelles le cycle de resserrement dans la zone euro sera terminé d'ici la fin de l'année ou même plus tôt.

Les analystes estiment que la chute des bons du Trésor américain a pris fin après la publication de données mitigées sur l'emploi vendredi, mais l'offre de bons du Trésor qui arrive sur le marché cette semaine pourrait encore exercer une pression à la hausse sur les taux d'intérêt. Les rendements obligataires évoluent à l'inverse des prix.

Fitch a abaissé la note de crédit des États-Unis et le département du Trésor a annoncé une offre de 103 milliards de dollars en bons du Trésor, alors qu'il est confronté à un déficit croissant et à la nécessité d'équilibrer le profil global de ses émissions de dette.

Les investisseurs s'attendent à ce que les taux de base de la zone euro soient partiellement isolés des retombées mondiales, car la Banque centrale européenne a perdu de son mordant et les données montrent encore un tableau mitigé.

Le rendement des obligations d'État allemandes à 10 ans, la référence de la zone euro, a augmenté d'un point de base (pb) pour atteindre 2,55 %. Il a fluctué entre 2,28% et 2,68% depuis le 10 juillet.

À la fin du mois dernier, des responsables de la BCE, dont le chef de la banque centrale néerlandaise Klaas Knot, ont déclaré qu'une hausse des taux en septembre ne serait peut-être pas nécessaire.

Les marchés monétaires considèrent qu'il y a 60 % de chances que les taux augmentent encore de 25 points de base d'ici la fin de l'année et moins de 50 % de chances qu'ils augmentent de la même manière en septembre. Les contrats à terme de décembre 2023 sur le taux à court terme de l'euro de la BCE étaient à 3,8 %, ce qui implique que le marché s'attend à un taux de dépôt de 3,9 % d'ici la fin de l'année.

Le taux d'amortissement est actuellement de 3,75 %.

Les rendements allemands à 2 ans ont baissé de 4 points de base à 3,12 %.

Les rendements américains ont augmenté de 3 à 4 points de base après avoir chuté de plus de 10 points de base vendredi.

L'économie américaine a créé moins d'emplois que prévu en juillet, mais elle a enregistré de solides gains salariaux et une baisse du taux de chômage, ce qui indique que le marché du travail reste tendu.

Malgré la réaction initiale du marché, certains analystes ont déclaré que la nature mitigée du rapport ne modifiait pas leur opinion sur la trajectoire de resserrement de la Fed.

La Bundesbank a déclaré vendredi qu'elle cesserait de rémunérer les dépôts du secteur public allemand à partir d'octobre, ce qui pourrait inciter les investisseurs à se précipiter sur les obligations à court terme.

"Une ruée sur les bons du Trésor n'est pas à exclure, et la spéculation sur la rareté devrait encore s'intensifier dans les mois à venir", a déclaré Michael Leister, responsable de la stratégie des taux d'intérêt à la Commerzbank.

"En particulier, la Finanzagentur devrait continuer à fournir des garanties suffisantes au marché et se tenir prête à contrer une pénurie perturbatrice si nécessaire", a-t-il ajouté.

Le rendement à un an de l'Allemagne a baissé de 0,5 point de base à 3,64 %.

Les investisseurs examineront attentivement les données sur l'inflation américaine prévues plus tard dans la semaine pour obtenir de nouveaux indices sur les futures mesures prises par la Réserve fédérale.

BofA a déclaré dans une note de recherche : "(Le) rapport sur l'IPC de juillet sera probablement un autre rapport mou et indiquera une modération". Elle prévoit un taux "élevé" de 0,1 % en glissement mensuel et une baisse du taux annuel à 4,6 %, le niveau le plus bas depuis septembre 2021. (Rapporté par Stefano Rebaudo, édité par Gareth Jones)