Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont baissé vendredi, les inquiétudes concernant l'économie mondiale ayant poussé les investisseurs à se tourner vers des titres de créance sûrs.

Un important gestionnaire d'actifs chinois a déclaré à ses investisseurs qu'il devait restructurer sa dette, alimentant ainsi les craintes qu'une série de défaillances ne se propage dans le secteur financier et ne déstabilise l'économie chinoise déjà morose.

Les coûts d'emprunt de la zone euro étaient prêts pour une correction après que le rendement du Bund de référence de la zone euro ait atteint ses niveaux les plus élevés en 12 ans jeudi.

Les prix des obligations évoluent à l'inverse des rendements.

Le rendement des obligations d'État allemandes à 10 ans a baissé de 8,5 points de base vendredi pour atteindre 2,61 %. Il a atteint 2,714% la veille, juste à côté de son plus haut niveau en 12 ans, atteint début mars à 2,77%.

"L'offre du jour au lendemain sur l'ensemble de la courbe du Trésor américain, dans un contexte d'inflation japonaise en ligne et de réduction des risques en Chine, est encourageante et semble vouloir maintenir les rendements loin des sommets pour l'instant", a déclaré Michael Leister, responsable de la stratégie des taux chez Commerzbank.

Les coûts d'emprunt américains ont reculé après que les rendements de référence du Trésor américain à 10 ans aient atteint leurs plus hauts niveaux depuis octobre, et que les rendements à 30 ans aient atteint leurs plus hauts niveaux depuis 12 ans jeudi. Des données économiques solides ont incité les investisseurs à penser que la Réserve fédérale maintiendrait les taux d'intérêt à un niveau plus élevé pendant plus longtemps.

Les prix à la consommation de base au Japon ont ralenti en juillet, soutenant les attentes de la Banque du Japon (BOJ) qui n'est pas pressée de mettre fin à l'assouplissement monétaire.

Les données ont montré de nouveaux signes de faiblesse pour l'économie de la zone euro, les permis de construire pour les appartements en Allemagne ayant chuté de 27 % au cours du premier semestre de l'année.

Dans le même temps, en Grande-Bretagne, les détaillants ont enregistré une baisse plus importante que prévu de leurs ventes en juillet, les consommateurs ayant ressenti les effets de l'inflation.

Les rendements allemands à 2 ans ont chuté de 5,5 points de base à 3,08 %.

L'inversion de la courbe de rendement allemande s'est encore réduite, l'écart entre les rendements à 2 ans et à 10 ans atteignant -35,4 points de base, son niveau le plus élevé depuis la mi-mai.

Les analystes ont déclaré que les mouvements des bons du Trésor américain et les banques centrales suggérant qu'elles maintiendraient les taux d'intérêt à des niveaux élevés pendant une période prolongée avaient fait grimper les rendements des obligations à plus long terme, accentuant les courbes de rendement des deux côtés de l'Atlantique.

"La hausse incessante des rendements des bons du Trésor américain pourrait s'expliquer en partie par les ventes chinoises visant à lever des fonds pour soutenir le yuan en difficulté, conséquence des sorties de devises incessantes", a déclaré Jeremy Batstone-Carr, stratège européen chez Raymond James.

Le yuan chinois s'est raffermi face au dollar vendredi, se relevant d'un plus bas de plus de neuf mois en début de semaine, après que la banque centrale a fixé le taux de change quotidien à un niveau beaucoup plus élevé que prévu.

Le rendement à 10 ans de l'Italie, la référence pour la périphérie de la zone euro, a diminué de 9 points de base à 4,32%, avec l'écart entre les rendements italiens et allemands à 170 points de base. (Reportage de Stefano Rebaudo, édition de Susan Fenton)