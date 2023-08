Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont légèrement baissé mercredi, suivant les mouvements des bons du Trésor américain après que l'agence de notation Fitch ait abaissé la note de crédit la plus élevée du gouvernement américain.

La décision de Fitch a suscité la colère de la Maison Blanche et a surpris les investisseurs, car elle est intervenue malgré la résolution de la crise du plafond de la dette il y a deux mois.

Les investisseurs ont fui les actifs plus risqués pour se tourner vers la sécurité relative de la dette souveraine. Ils ont également acheté des bons du Trésor, dont les rendements baissent lorsque les prix augmentent, lorsque Standard & Poor's a abaissé d'un cran la note maximale "AAA" des États-Unis pour la ramener à "AA-plus" en 2011.

Le rendement à 10 ans de l'Allemagne, la référence pour la zone euro, a baissé de 1,5 point de base pour atteindre 2,51 %.

Les investisseurs s'attendent à ce que les prix des obligations de la zone euro ne sortent pas de leur récente fourchette, car ils estiment que la BCE devra faire davantage pour maîtriser une inflation de base tenace.

Les paris du marché sur les taux à court terme de la BCE (ESTR) impliquent un taux de dépôt d'environ 3,9 % d'ici la fin de l'année, par rapport au taux actuel de 3,75 %.

Un indicateur clé des attentes d'inflation à long terme a atteint son plus haut niveau depuis au moins dix ans à 2,61% mardi, selon les données de Refinitiv, après avoir oscillé près d'un nouveau sommet depuis le début de la semaine.

"Les bons du Trésor américain sont donc à l'origine de la hausse baissière, les Bunds n'étant pas épargnés car les rendements à l'avant sont mieux ancrés à proximité d'un taux terminal de 4 %", a déclaré Christoph Rieger, responsable des taux à la Commerzbank.

Les rendements des obligations d'État allemandes à deux ans, plus sensibles aux changements des taux directeurs, sont restés stables à 3,21 %.

La courbe des taux allemands a réduit son inversion, l'écart entre les taux à 2 ans et à 10 ans étant de -70 points de base mercredi, contre -96 points de base le jour de la réunion de politique monétaire de la BCE, avant la déclaration de la banque centrale.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré dans une interview dimanche qu'une hausse des taux était possible même si la BCE faisait une pause lors de sa réunion de septembre, ce qui constitue une raison supplémentaire pour les marchés de tabler sur un taux directeur de 4 % d'ici la fin de l'année.

Le rendement des obligations d'État italiennes à 10 ans, la référence de la périphérie de la zone euro, a baissé de 1,5 point de base à 4,17 %.

La décision de la Banque du Japon de modifier sa politique de contrôle des rendements obligataires n'est pas un prélude à une sortie des taux d'intérêt ultra-bas, a déclaré mercredi le gouverneur adjoint Shinichi Uchida.

Une modification de sa politique de contrôle des rendements à la fin de la semaine dernière a déclenché des attentes pour un futur resserrement monétaire, ce qui a pesé sur les obligations à long terme de la zone euro.

Les investisseurs japonais détiennent de grandes quantités de dette étrangère à long terme, et certains analystes craignent qu'ils ne réduisent leur exposition à l'Europe si des taux plus élevés rendent les investissements nationaux plus attrayants. (Reportage de Stefano Rebaudo ; Rédaction d'Alison Williams)