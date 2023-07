Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont augmenté lundi, les traders attendant les dernières données sur l'inflation de l'Union, après que la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, ait évoqué la perspective d'une hausse des taux d'intérêt plus tard dans l'année.

Le rendement des obligations d'État allemandes à 10 ans, la référence du bloc, était en hausse de 4 points de base à 2,491 %. Les rendements évoluent inversement aux prix.

Les données sur l'inflation de la zone euro étaient attendues à 0900 GMT. La publication intervient après que la BCE ait augmenté les taux d'intérêt à 3,75 % la semaine dernière et a déclaré que toute évolution future dépendrait des données sur les prix.

"Il pourrait y avoir une nouvelle hausse du taux directeur ou peut-être une pause", a déclaré Mme Lagarde au journal français Le Figaro dans une interview publiée dimanche. "Une pause, quelle qu'elle soit, en septembre ou plus tard, ne serait pas nécessairement définitive.

Le rendement des obligations allemandes à deux ans, qui est sensible aux attentes en matière de taux d'intérêt, a augmenté de 4 points de base à 3,237 %.

"Mme Lagarde a souligné, entre autres, deux données importantes sur l'inflation... d'ici la prochaine décision en septembre", a déclaré Rainer Guntermann, stratège en matière de taux à la Commerzbank. "Aujourd'hui, la première devrait déjà avoir lieu.

Les économistes s'attendent à ce que l'inflation dans la zone euro diminue à 5,3 % en glissement annuel en juillet, contre 5,5 % en juin. Ils prévoient que l'inflation de base, qui exclut les prix de l'énergie et de l'alimentation, ralentira à 5,4 %, contre 5,5 % également.

Le rendement des obligations italiennes à 10 ans a augmenté de 3 points de base à 3,728% lundi.

L'écart entre les rendements à 10 ans de l'Italie et de l'Allemagne - qui est considéré comme un signe du sentiment des investisseurs à l'égard des pays les plus endettés de la zone euro - a diminué de 2 points de base à 163 points de base.

Les investisseurs ont également continué à digérer la modification de la politique monétaire de la Banque du Japon la semaine dernière, qui permettra au rendement des obligations à 10 ans d'augmenter jusqu'à 1 %.

Les investisseurs japonais détiennent de grandes quantités de dette étrangère, et certains analystes craignent qu'ils ne réduisent leur exposition à l'Europe si des taux plus élevés rendent les investissements nationaux plus attrayants.

Le rendement de l'obligation d'État japonaise à 10 ans a atteint 0,612 % lundi, son niveau le plus élevé en neuf ans. (Reportage de Harry Robertson ; Rédaction d'Alex Richardson)