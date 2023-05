Les rendements obligataires de la zone euro ont augmenté jeudi, le sentiment de risque s'étant amélioré grâce à l'optimisme que les États-Unis pourraient parvenir à un accord pour relever le plafond de la dette et éviter un défaut de paiement dans la plus grande économie du monde.

Le président américain Joe Biden et le républicain Kevin McCarthy ont souligné leur détermination à parvenir rapidement à un accord pour relever le plafond de la dette du gouvernement fédéral, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars.

Le rendement des obligations d'État allemandes à 10 ans, la référence pour la zone euro, a atteint son plus haut niveau depuis le 2 mai, en hausse de 4 points de base (pb) sur la journée à 2,38 %. Les rendements obligataires évoluent à l'inverse des prix.

Le rendement des obligations d'État françaises à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis 16 jours et a augmenté de 4,4 points de base pour atteindre 2,96 %.

"L'optimisme s'est emparé de l'accord potentiel sur le plafond de la dette", a déclaré Peter Schaffrik, Global Macro Strategist chez RBC Capital Markets.

L'optimisme était également évident dans l'espace des spreads souverains avec l'écart très surveillé entre les rendements allemands et italiens à 10 ans - une jauge du sentiment des investisseurs envers les pays les plus endettés de la zone euro - atteignant son niveau le plus étroit depuis le début du mois de mai, se resserrant en dessous de 185 points de base.

Le rendement à 10 ans de l'Italie, la référence pour la périphérie européenne, était en hausse de 4,2 points de base à 4,23%.

Les stratèges ont déclaré que tout développement sur le plafond de la dette américaine et le risque d'impasse de défaut de paiement ramènerait l'attention des gens sur les plans de resserrement de la Banque centrale européenne.

Le vice-président de la BCE, Luis de Guindos, a déclaré jeudi que la banque centrale devra continuer à augmenter les taux d'intérêt bien que la plupart des mesures de resserrement aient déjà été prises.

"Le message cohérent des banquiers centraux semble plus crédible et des hausses sont à nouveau envisagées, ce qui a pour effet d'aplatir les courbes de rendement", ont déclaré les stratèges en matière de taux chez ING dans une note.

Selon les données de Refinitiv, les marchés monétaires prévoient un nouveau taux d'intérêt de 50 points de base de la part de la BCE d'ici septembre.

La BCE a ralenti le rythme de ses augmentations de taux d'intérêt au début du mois avec une hausse de 25 points de base, mais a signalé que d'autres mesures de resserrement étaient à venir dans le cadre de sa lutte contre l'inflation. Elle a relevé ses taux au cours de ce cycle plus qu'au cours de tout autre cycle depuis sa création il y a 25 ans.

Mercredi, l'office statistique de l'Union européenne a confirmé des données préliminaires montrant que l'inflation dans la zone euro s'était accélérée en avril, bien que la croissance sous-jacente des prix ait légèrement ralenti. (Reportage de Joice Alves ; Rédaction de Hugh Lawson)