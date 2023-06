Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont légèrement baissé lundi, les investisseurs attendant les données sur l'inflation américaine qui pourraient fournir de nouveaux indices sur la trajectoire de resserrement de la Réserve fédérale au cours d'une semaine remplie de réunions des banques centrales.

La Fed terminera sa réunion de deux jours mercredi, tandis que la Banque centrale européenne et la Banque du Japon prendront leurs décisions de taux respectivement jeudi et vendredi.

Les analystes s'attendent à ce que la BCE relève ses taux de 25 points de base et signale qu'il reste du chemin à parcourir, car elle veut éviter de donner des signaux pessimistes qui pourraient déclencher un assouplissement non désiré des conditions financières.

Toutefois, la plupart d'entre eux ont maintenu leurs prévisions selon lesquelles le taux d'intérêt débiteur atteindrait un sommet de 3,75 % en juillet, étant donné que le resserrement de la politique monétaire se répercute désormais fortement sur les conditions de financement et que les pressions inflationnistes sous-jacentes ont commencé à s'atténuer.

Les marchés monétaires continuent de tabler sur un taux de dépôt de la BCE d'environ 3,78 % d'ici à l'automne, avec des contrats à terme sur le taux à court terme de l'euro de la BCE (ESTR) de novembre 2023 à 3,68 %.

L'économie allemande pourrait croître entre 1,6 % et 1,9 % l'année prochaine, atteignant les taux normaux, après une croissance de 0,4 % en 2023, a déclaré lundi le ministre de l'économie Robert Habeck.

Le rendement des obligations allemandes à deux ans, plus sensible aux attentes en matière de taux d'intérêt, a baissé de 1,5 point de base à 2,97% après avoir atteint son plus haut niveau en près de trois mois la semaine dernière, à 3%.

La Réserve fédérale devrait faire une pause, mais les marchés monétaires considèrent qu'il y a environ 30 % de chances que les taux soient relevés mercredi, après que les mesures surprises prises en Australie et au Canada la semaine dernière ont renforcé l'idée que les banques centrales veulent éviter de mettre fin au cycle de resserrement prématurément.

"L'IPC de base (américain) conforme au consensus de 0,4 % en glissement mensuel ne constituerait en aucun cas un progrès, mais, ironiquement, la plupart des gens diraient que ce serait suffisant pour que la Fed saute cette réunion", a déclaré Padhraic Garvey, responsable régional de la recherche pour les Amériques, chez ING.

"Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas suffisant pour réduire les chances d'une hausse en juillet", a-t-il ajouté dans une note.

L'indice des prix à la consommation (IPC) et l'indice des prix à la production (IPP) seront publiés respectivement mardi et mercredi.

Le rendement à 10 ans de l'Allemagne, la référence pour le bloc, était en baisse de 2 points de base à 2,36%.

Le rendement à 10 ans de l'Italie, la référence pour la périphérie de la zone euro, a baissé de 5 points de base à 4,07%, l'écart entre les rendements italiens et allemands à 10 ans étant de 169 points de base.

Fitch a confirmé la note de crédit de la Grèce à BB+, avec une perspective stable, vendredi en fin de journée.

Certains acteurs du marché ont récemment déclaré que les obligations se négociaient déjà comme du papier de qualité.

L'écart entre les rendements grecs et allemands à 10 ans s'est creusé de 6 points de base à 129 points de base après avoir atteint un nouveau plus bas de 20 mois vendredi dernier à 122 points de base. (Reportage de Stefano Rebaudo ; Rédaction d'Emelia Sithole-Matarise et Andrew Heavens)