Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont baissé lundi, les investisseurs attendant les données sur l'inflation plus tard dans la semaine, alors que les marchés financiers américains sont fermés pour cause de vacances.

Les bons du Trésor américain n'ont pas été échangés en Asie et en Europe lundi, en raison des vacances du Memorial Day, tandis que les contrats à terme sont restés stables après un accord sur le plafond de la dette américaine.

Le président Joe Biden a finalisé dimanche un accord budgétaire avec le président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy pour suspendre le plafond de la dette de 31 400 milliards de dollars jusqu'au 1er janvier 2025, et a déclaré que l'accord était prêt à être soumis au vote du Congrès.

Le rendement des obligations d'État allemandes à deux ans, plus sensible aux attentes en matière de taux directeurs, était en baisse de 0,5 point de base (pb) à 2,97 %.

Vendredi, il a atteint son plus haut niveau depuis le 15 mars, à 2,991 %, soit près de 30 points de base en dessous de la clôture du 9 mars, la veille du jour où les turbulences bancaires ont commencé à affecter les marchés financiers.

L'Allemagne publiera des données sur les prix à la consommation mercredi, tandis que les chiffres de la zone euro seront publiés jeudi.

"Bien que nous soyons convaincus que le pic de l'inflation des biens de base (de la zone euro) est derrière nous, nous prévoyons maintenant une modération plus lente à partir de maintenant", a déclaré Ruben Segura-Cayuela, économiste européen chez BofA, dans une note de recherche. "Une saison estivale intense devrait empêcher l'inflation des services d'atteindre un pic clair au cours des prochains mois.

"Nous prévoyons une accélération des prix de l'énergie au second semestre, mais la situation est fragile et des surprises ne sont pas à exclure", a ajouté M. Segura-Cayuela, mentionnant l'évolution des salaires et le risque d'effets de second tour. BofA prévoit une inflation globale de 5,3 % cette année et de 2,4 % en 2024, et une inflation de base de 4,8 % et de 2,5 %.

Le chef de la banque centrale irlandaise, Gabriel Makhlouf, a déclaré vendredi que plus de deux hausses de taux de la BCE cette année restaient à débattre, car l'inflation reste tenace.

Les marchés monétaires prévoient plus de deux hausses de taux depuis le début de la semaine dernière, tout en reportant le pic des taux directeurs de septembre à décembre.

Les contrats à terme sur le taux à court terme de l'euro de la BCE pour décembre 2023 étaient à 3,75 %, ce qui implique des attentes pour un taux de facilité de dépôt de 3,85 % d'ici la fin de l'année.

Les rendements des obligations d'État allemandes à 10 ans, la référence du bloc, ont baissé d'un pb à 2,53%.

Les rendements à 10 ans de la Grèce ont baissé de 2 points de base à 3,92 %, l'écart entre les rendements grecs et allemands atteignant son plus bas niveau depuis octobre 2021 à 128,7 points de base.

Les prix des obligations grecques ont bondi la semaine dernière, le résultat des élections ayant renforcé les attentes quant à la poursuite des politiques de soutien à la croissance économique et de réduction de la dette du pays.

Le président de la Grèce nommera un premier ministre intérimaire mercredi pour former un gouvernement qui conduira le pays à de nouvelles élections le 25 juin.

Les marchés pensent qu'un second vote, qui donne au parti en tête des sièges supplémentaires, donnera au parti conservateur Nouvelle Démocratie la majorité nécessaire pour gouverner seul. (Reportage de Stefano Rebaudo, édition de William Maclean)