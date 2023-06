Les ventes au détail dans la zone euro sont restées inchangées en avril, a annoncé Eurostat mardi, les consommateurs ayant dépensé moins pour l'alimentation et le carburant, mais ayant augmenté leurs achats pour d'autres produits, notamment en ligne.

Le volume des ventes au détail dans les 20 pays partageant l'euro est resté au même niveau qu'en mars et a baissé de 2,6 % en glissement annuel.

Ces chiffres sont à comparer aux prévisions moyennes des économistes interrogés par Reuters, qui tablaient sur une hausse mensuelle de 0,2 % et une baisse de 3,0 % par rapport à l'année précédente.

La consommation a été faible tout au long de l'année en raison de la baisse des revenus réels et du fait que les ménages consacrent désormais une part plus importante de leurs revenus à l'achat d'énergie coûteuse et aux remboursements de crédits et d'hypothèques, ce qui érode la demande pour d'autres biens.

Les ménages ont également augmenté leur épargne en raison de la hausse des taux d'intérêt et par mesure de précaution en un temps utile de faible croissance économique.

Les ventes de produits alimentaires, de boissons et de tabac ont baissé de 0,5% par rapport au mois précédent et les ventes de carburants de 2,3%. Les ventes de produits non alimentaires ont augmenté de 0,5%, les ventes en ligne progressant de 2,7%. Par rapport à l'année précédente, toutes les catégories de ventes ont été plus faibles.

