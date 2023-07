La Banque centrale européenne pourrait ramener l'inflation en ligne avec son objectif de stabilité des prix en maintenant les taux pendant un certain temps plutôt qu'en les augmentant davantage, a déclaré l'un de ses responsables politiques mercredi.

S'adressant à l'assemblée générale annuelle de l'Association bancaire italienne (ABI), Ignazio Visco, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, a déclaré que les taux avaient atteint un niveau restrictif.

La BCE pourrait prendre le temps nécessaire pour évaluer l'impact de ses augmentations de taux jusqu'à présent, a déclaré le chef de la Banque d'Italie, plutôt que d'aller de l'avant.

La BCE a relevé ses taux à chaque réunion au cours de l'année écoulée, portant son taux de dépôt à 3,5 %, et a promis d'autres mesures de resserrement pour tenter de freiner l'inflation, qui est encore trois fois supérieure à son objectif de 2 %.

M. Visco, dont le mandat à la Banque d'Italie se termine fin octobre, est considéré comme l'un des membres les plus pessimistes du conseil des gouverneurs de la BCE.

"Je ne comprends pas et je continue à ne pas être d'accord avec les commentaires qui ont été faits récemment et qui indiqueraient que le risque d'un resserrement plus important - plutôt que moins important - est préférable", a-t-il déclaré, s'en prenant aux membres de la BCE les plus optimistes.

"S'il est nécessaire de rester très vigilant et de maintenir le cap, il est également nécessaire de faire preuve d'une grande prudence et de patience pour évaluer et anticiper l'impact du resserrement monétaire mis en place depuis l'année dernière", a-t-il déclaré.

Toutefois, la position dovish de M. Visco n'a pas eu beaucoup d'écho à Francfort.

Le Fonds monétaire international a déclaré au début du mois que la banque devrait continuer à relever ses taux pour réduire l'inflation.

L'inflation dans la zone euro est si persistante que des hausses de taux d'intérêt au-delà de juillet pourraient encore être nécessaires, a déclaré la semaine dernière le responsable politique slovène Bostjan Vasle, rejoignant ainsi un camp croissant de responsables politiques qui plaident en faveur d'une politique encore plus stricte.

Dans le texte de son discours, M. Visco a déclaré que si la politique monétaire restrictive était "justifiée et devait rester en place", il était également possible de limiter les dommages qu'elle causait à l'activité économique afin d'éviter une pression excessive à la baisse sur les prix à moyen terme.