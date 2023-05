Sonali Desai fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

La saga du plafond de la dette américaine continue de peser sur les marchés mondiaux, la Maison Blanche et les Républicains ayant tous deux fait état de progrès lors du dernier cycle de négociations, mais sans percée pour l'instant.

L'agence de notation Fitch a choisi de ne pas attendre, en plaçant la note "AAA" du pays sous surveillance en vue d'une éventuelle révision à la baisse - la première grande agence à le faire. Cette décision pourrait accroître sa participation à des négociations prolongées à l'approche de la "date X" du 1er juin, ou bien les décideurs politiques à Washington pourraient tout simplement choisir de l'ignorer.

La surveillance des notations a donné un nouvel élan aux rendements du Trésor américain et au Dollar Index, qui a atteint de nouveaux sommets, tandis que le Yen japonais a atteint son plus bas niveau depuis le 30 novembre et que l'euro et la livre sterling sont assis sur un support graphique majeur.

Les rendements des bons du Trésor à deux ans ont également atteint des sommets inégalés depuis la mi-mars, tandis que le rendement des bons du Trésor arrivant à échéance début juin a encore dépassé les 7 %.

Les marchés boursiers asiatiques sont dans le rouge, à l'exception de l'effervescent Nikkei japonais, bien que les contrats à terme du S&P E-mini et du Nasdaq aient rebondi après les fortes prévisions de chiffre d'affaires de Nvidia Corp .

En Europe, le calendrier des données est assez léger, le PIB final allemand du deuxième trimestre étant la principale publication. Cependant, il y a beaucoup d'intervenants des banques centrales, les commentaires du chef de la Bundesbank Joachim Nagel et de l'économiste en chef de la BCE Philip Lane étant susceptibles de susciter le plus d'intérêt.

Le discours de Jonathan Haskell, membre du comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, à Washington, sera également suivi après que les données sur les prix au Royaume-Uni ont à nouveau dépassé les attentes mercredi. Le gouverneur Andrew Bailey s'est alors inquiété d'une inflation "collante et têtue", tandis que les marchés tablaient sur un nouveau resserrement de la politique monétaire.

Les attentes d'une hausse des taux de la Réserve fédérale en juin ont également continué à augmenter, même après que les minutes de la réunion des 2 et 3 mai aient montré qu'il n'y avait pas de consensus sur la nécessité de nouvelles augmentations.

Développements clés qui pourraient influencer les marchés jeudi :

PIB final allemand du 1er trimestre et sentiment des consommateurs GfK de juin.

Nagel, chef de la Bundesbank, Lane et de Guindos de la BCE, et Haskell de la BoE.

Demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux États-Unis et deuxième estimation du PIB du 1er trimestre.

Bénéfices : Dollar Tree, Ralph Lauren et Gap