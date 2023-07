Wayne Cole fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

Cela aurait pu être pire, c'est à peu près le mieux que l'on puisse dire de la publication des données chinoises aujourd'hui. Le chiffre du PIB du deuxième trimestre de +0,8 % en glissement trimestriel a dépassé de peu les prévisions, mais l'évolution en glissement annuel a été inférieure à 6,3 %, ce qui suggère des révisions quelque part dans le passé.

La production industrielle en juin a été meilleure en augmentant de 4,4 % en glissement annuel, mais les ventes au détail ont manqué à 3,1 % et les ventes immobilières ont subi la plus forte baisse mensuelle de l'année, ce qui donne un résultat plutôt mitigé.

Le marché a réagi avec mécontentement, les actions chinoises ayant baissé et le yuan s'étant déprécié. Le dollar australien, le substitut liquide préféré des investisseurs pour la Chine, a légèrement baissé, les analystes soupçonnant Pékin de permettre au yuan de continuer à se déprécier en guise de mesure de relance indirecte.

Les données ont souligné la nécessité de dépenses fiscales beaucoup plus importantes, mais Pékin ne semble pas pressé de satisfaire les souhaits du marché cette fois-ci. La banque centrale a laissé les taux à un an inchangés lundi, et les analystes semblent résignés à attendre une réunion du Politburo plus tard dans le mois pour prendre de nouvelles mesures.

La saison des bénéfices est bien entamée et Tesla est le premier des géants de la technologie à publier ses résultats mercredi, et tout dépendra de sa capacité à répondre aux attentes élevées.

BofA s'attend à ce que Tesla et les six autres géants de la technologie affichent une croissance des bénéfices de 19 % en moyenne au cours des 12 prochains mois, soit plus du double des 8 % estimés pour le reste de l'indice S&P 500.

Il convient de noter que l'augmentation phénoménale de la capitalisation boursière des sept entreprises entraînera une repondération du Nasdaq le 24 juillet, qui ramènera leur poids de 56 % à 44 % de l'indice. La pondération d'Apple diminuera d'environ 4 points de pourcentage pour passer à 12 % et celle de Microsoft à 10 %.

Goldman Sachs indique que les fonds passifs qui suivent le NDX rééquilibreront leurs portefeuilles, mais l'expérience du rééquilibrage spécial de 2011 suggère que l'impact au niveau des actions sera limité.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés lundi :

- Fabio Panetta, membre du conseil d'administration de la BCE, à la réunion des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales du G20 à Gandhinagar, en Inde.

- Christine Lagarde, présidente de la BCE, prononce un discours préenregistré, Frank Elderson et Philip R. Lane, membres du conseil d'administration, participent à la 9ème conférence de la BCE sur les pays d'Europe centrale, orientale et du sud-est (CESEE).

- La Banque fédérale de réserve de New York publie l'enquête Empire State Manufacturing Survey pour le mois de juillet