Kevin Buckland fait le point sur les marchés européens et mondiaux pour la journée à venir.

C'est un temps utile pour les observateurs des banques centrales, où les commentaires d'un seul homme peuvent faire basculer le scénario en un instant.

Bien sûr, l'homme responsable du dernier rebondissement est un gouverneur de la Fed très suivi et candidat à la vice-présidence, Philip Jefferson, mais ses commentaires ont tout de même fait reculer les paris sur la prochaine décision politique de la Fed le 14 juin de 70 % de chances pour une augmentation d'un quart de point à seulement 38 % lors de la dernière vérification.

M. Jefferson a déclaré qu'il était favorable à l'idée de "sauter" une hausse des taux lors de la prochaine réunion et ce terme a commencé à remplacer celui de "pause" parmi les responsables de la Fed. Certains observateurs de la Fed pensent que ce terme véhicule une nuance légèrement plus hawkish.

Les paris en faveur d'un resserrement de la politique monétaire de la BCE ont également été remis en cause, tout récemment par des données plus faibles que prévu sur l'indice des prix à la consommation en Allemagne et en France. Cela met l'accent sur la lecture préliminaire de l'IPC de la zone euro pour le mois de mai, prévue plus tard dans la journée, qui semble maintenant susceptible d'être inférieure aux prévisions.

La banque centrale de la zone euro publiera également le résumé de sa réunion d'il y a un mois, lorsque les taux ont augmenté d'un quart de point, et il y aura de nouveaux commentaires du chef de la BCE, Christine Lagarde, qui s'exprime lors d'une conférence bancaire à Hanovre.

Les traders prévoient actuellement un peu plus de 50 points de base de resserrement de la BCE avant un pic attendu en janvier.

Parmi les autres données européennes de la journée figurent les indices PMI des usines de la zone euro et de ses principaux membres, dont l'Allemagne et la France, ainsi que de la Grande-Bretagne et des États-Unis.

En guise de prologue positif à ces données, l'activité des usines chinoises a affiché un retour surprise à la croissance le mois dernier. Les chiffres du Japon ont également rebondi.

Les investisseurs ont semblé de bonne humeur dans la plupart des pays d'Asie, poussant les actions à la hausse grâce aux encouragements de la Fed et au soulagement de voir la Chambre des représentants américaine adopter un projet de loi visant à suspendre le plafond de la dette - et à éviter un défaut de paiement catastrophique - avec une large majorité bipartisane. Cela indique clairement que le projet de loi pourrait être adopté par le Sénat avant le week-end.

Principaux développements susceptibles d'influencer les marchés jeudi :

Ventes au détail en Allemagne

Prix de l'immobilier et prêts hypothécaires au Royaume-Uni

PMI manufacturiers de la zone euro, de l'Espagne, de l'Italie, de la France, de l'Allemagne, du Royaume-Uni et des États-Unis.

Taux de chômage en Italie et dans la zone euro

Rapport ADP sur l'emploi et demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux États-Unis

ISM manufacturier américain